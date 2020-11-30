【即時短評】丁怡銘案當保全給特權 警行政中立如無物

行政院前發言人丁怡銘的「牛肉麵謠言」風暴，拜這兩年政府努力打假之賜被連串舉發，警方從起初消極以對、公開聲明不構成「惡假害」要件，到昨天丁到案時種種禮遇，接連非議；身為國家公器，一些警界高官帶頭「未審先判」，甚至當起私人保全，視行政中立如無物，自傷警察尊嚴與威信。

從九合一、總統大選到新冠肺炎疫情期間，警方大動作法辦市井小民假訊息，對青年學子、家庭主婦、上班族、退休老人雷厲風行，不少人只是言論「對政府不利」，法院審理屬言論自由而裁不罰。月前國民黨台南市議員指振興三倍券有假也被查辦，行政院長蘇貞昌稱「移送法辦剛好而已」，警方還在法院裁定不罰後抗告「追殺」。

反觀丁怡銘案，刑事局表示是針對政府公共政策的提倡、說明，引起輿情對特定商家誤解，丁已及時發布新聞澄清說明，與假訊息「惡假害」本質不同。

丁怡銘司職行政院發言人，比議員、民眾掌握更多公部門資訊，且發言代表政府機關，言論應受更高標準檢驗。若民代與老百姓是「法辦剛好」，何以在未經地檢署調查或法院審理，便將丁輕輕放下？警方兩套標準，難不成看高層「眼色」辦事？

以往刑事局搶著辦假訊息，這次卻在議員向地檢署告發後才開始「積極」，還是由台北市中正一警分局「主導」，面對外界質疑是否要通知丁怡銘，均推給分局回應，私下卻又派員偵詢，以示清白「沒有不辦」，作為刑事業務的最高中央警察機關，將壓力丟到地方，有權無責。

丁怡銘到案說明時，分局在地下停車場出入口設紅龍柱，讓丁駕車進出警察駐地，躲開媒體全身而退；想當然一般民眾不可能有這種禮遇，試問這不是特權，什麼才是特權？