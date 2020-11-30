奧萬大賞楓翻車釀1死20傷 夫妻出遊卻天人永隔

11月30日中午12時36分許，奧萬大聯外道路方向1.5公里處發生高統遊覽車股份有限公司568-TT號遊覽車翻覆事故，造成21人傷亡。圖／讀者提供 一輛中型巴士今天前往奧萬大賞楓途中翻覆，釀1人死亡、20人輕重傷，黃姓男子疑似遭拋出車外當場死亡，黃男妻子傷勢不輕但意識清楚，送醫途中頻頻詢問丈夫情況，令人不捨。

一輛中型巴士今天從高雄市出發到南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區，行經奧萬大聯外道路指標1.5公里處彎道失控翻覆，當時車內含司機共21人，翻車事故造成1人死亡、20人輕重傷，其中埔里基督教醫院收治9人、台中榮民總醫院埔里分院收治11人。

送往埔基醫院的傷者有肢體疼痛、額頭撕裂傷、腰部疼痛、胸口挫傷、頸部疼痛等症狀，院方表示，其中一名47歲羅姓男子傷勢相對較重，有胸椎爆裂性骨折、神經損傷、顏面大面積撕裂傷，送進開刀房處理，但無生命危險，醫護人員會全力治療傷患。

57歲乘客黃姓男子疑似遭拋出車外當場死亡，黃男的妻子則是肋骨、腳踝、脛骨等骨折，傷勢不輕但意識清楚，因此頻頻向醫護人員詢問丈夫情況，令人不捨，事後轉院回高雄醫治；車內一名乘客在事故現場表示，整團從高雄市前往南投奧萬大賞楓葉，上山途中突然失控撞擊，不知道當時車速多少，乘客事後多自行脫困。

中型巴士51歲林姓駕駛輕傷，接受酒測無酒精反應，他被送到埔基醫院時向守候媒體透露說，事發當時車輛煞車失靈，下坡路段突然「踩沒有煞車」，他發現煞車失靈，拉起手煞車並讓車輛擦撞山壁護欄減速，事前車輛保養正常；林姓司機檢傷時透露胸部及左腳疼痛。

交通部公路總局表示，林務局南投林區管理處管養的奧萬大森林遊樂區聯外專用道路發生遊覽車翻覆事故，共1人死亡、5人重傷、15人輕傷，分送埔里榮民醫院、埔里基督教醫院醫治，公路總局成立緊急應變小組並派員到醫院探視傷患。

公路總局表示，事故路段允許乙類大客車行駛，事故車輛568-TT為高統遊覽車股份有限公司所有，於民國101年2月出廠，最近一次檢驗日期109年11月11日，下次定檢日110年5月30日，林姓駕駛102年6月17日取得職業大客車駕照，車駕籍正常，其中林姓駕駛有33件違規紀錄未結，都是駕駛小客車違規。

公路總局指出，林姓駕駛人今天出車截至事故發生時，駕駛時間3小時43分，昨天駕駛時間4小時30分；已要求高統遊覽車公司妥善處理傷亡後續理賠，並責成高雄市區監理所前往公司全面安全查核，公司有依規定投保強制汽車責任保險新台幣200萬元、乘客責任保險200萬元並加保任意險100萬元，另有旅平險200萬元。

南投縣消防局表示，今天中午12時36分獲報指出，一輛中型巴士行經仁愛鄉奧萬大聯外道路發生翻車事故，立即調派日月潭、集集、魚池、中心碑、埔里、草屯、水里、仁愛分隊趕往搶救，部分傷者在警消趕抵前自行脫困，事故共釀1人明顯死亡未送醫、20人輕重傷，其中6人重傷、14人輕傷。