舊金山空運脆米片盒藏1.3公斤大麻 代收判刑4年

楊姓男子、孔姓男子，與綽號「羊圖人」以7萬元報酬，談妥幫忙收下大麻包裹，1.3公斤大麻藏在脆米片盒空運來台，遭松山關務人員發現毒品，台北市調處調查員假裝郵務人員送包裹，等待孔男收下包裹後拘提到案。士林地院日前審結，楊男、孔男犯共同運輸第二集毒品，分別處4年、2年徒刑。扣案毒品大麻8包沒收銷毀。可上訴。

判決指出，今年2、3月間「羊圖人」向楊男稱「在美國訂了一批大麻，要進口台灣，有無意願合資購買」當時楊沒錢買，「羊圖人」再問是否能幫忙收包裹，會有7萬元報酬，楊便打電話聯繫孔，孔答應用3萬5千元收下大麻包裹。

今年3月17日「羊圖人」向人買了大麻8包，共1.3公斤，對方將大麻裝入脆米片包裝盒，封裝為國際航空包裹，從美國舊金山空運來台，指定孔男收件，大麻包裹4月4四日抵達松山機場，松山分關關務人員抽檢發現大麻毒品，5天後調查局人員假扮郵務人員送遞包裹，待孔男收下包裹，埋伏的調查人員隨即持拘票拘提孔男。

孔到案後坦承犯行，並供出是楊男找他代收包裹；楊到案後也認罪，並稱是羊圖人找他收包裹。合議庭認為，2人犯修正前毒品危害防制條例運輸二級毒品罪，且依認罪減刑。