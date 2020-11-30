近距離開槍恐嚇天道盟太陽會柳丁 槍手遭判刑4年10月

天道盟太陽會大同分會長劉丁柱，綽號「柳丁」今年2月遭槍手陳宜楓近距離開槍，子彈打到金爐，第二發卡彈，陳隨即逃亡2周後在花蓮落網。士林地院今天宣判，陳犯非法持有可發射子彈具殺傷力槍枝、竊盜、恐嚇等罪，應執行有期徒刑4年10月。可上訴。

判決指出，40歲陳宜楓去年在新莊向「俊傑」取得槍枝子彈後，今年2月14日凌晨帶著槍彈要找57歲角頭柳丁尋釁，在北市延平民權路口遇到警方臨檢，陳假裝打開背包，但趁隙逃離，警方追趕後，在路檢點50公尺處攔下陳，查扣1把改造槍枝及7顆子彈。

不料，陳遭查獲槍彈後，持續規畫對柳丁尋釁，先至林口山區持螺絲起子竊取黃姓男子的機車車牌，並前往柳丁上班、住處等地點查看監視器位置，3月1日凌晨4時許，由謝男、林男、許男、蔡男、王姓少女分別前往柳丁住處回報行蹤，又在提外道路等候。

直到早上6時許，陳男接獲回報後，前往在柳丁上班地點，一見到柳丁就近距離朝其身旁的金爐開槍，子彈貫穿毀損金爐，柳丁見壯隨即往反方向逃跑，陳想再次開槍，但卡彈未擊發，子彈掉落在地。陳撿起子彈，倉皇逃跑至淡水河畔，變裝並丟棄槍彈，案發後2周，陳在花蓮民宿避風頭，但仍逃不掉警方追捕，最後於太魯閣長春祀拜拜落網。

陳供稱，因機車行車糾紛，不滿才會開槍恐嚇，當時朝金爐射擊，沒有要殺害他。辯護人稱，監視器影片僅能證明陳有開槍和後續作勢開槍。

柳丁則證稱，機車剛停好就聽到碰一聲，轉頭看到有人拿槍，對方開槍打中金爐「無冤無仇，不可能要開我槍」「我想應該是想恐嚇，不然這麼近怎麼會打不準，他也沒有連續擊發」

合議庭審酌，陳未經許可持有槍彈，對社會秩序及他人生命、身體安全構成潛在威脅，又因細故對劉不滿，想找他尋釁，遭警方查獲仍不知悔改，再次持槍，並要求同案謝男等人監控劉行蹤，以利進行開槍計畫，變更起訴法條，不以殺人未遂論罪，改由犯恐嚇危害安全罪。