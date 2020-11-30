丁怡銘就訊特權？中正一分局長上火線卻...答非所問

行政院前發言人丁怡銘日前失言引發「牛肉麵風波」，遭民眾檢舉涉嫌散播爭議訊息，違反社會秩序維護法，他昨天到中正一分局做筆錄，卻被質疑有特殊待遇，警政署長陳家欽今早表示「若有疑慮，中正一分局應出面說清楚」，中正一分局長陳明志隨後也出面澄清，強調一切秉公處理、純屬誤會，但仍遭指答非所問、避重就輕。

據悉，丁怡銘昨天下午到中正一分局做筆錄，警方讓其座車直接駛入警局地下室停車；時間接近下午5時，員警在車道口架設紅龍柱，一輛車駛出離開，引來現場媒體拍攝，認為是丁怡銘離場，直到晚上6時許警方才澄清該輛汽車是中正一分局長陳明志座車，此舉被數家媒體質疑是政治操作，刻意調虎離山。

陳家欽今早在立法院受訪時表示，沒有特權，一切都是依法律程序進行，若外界有疑慮，台北市警局、中正一分局應出來澄清說明。

中正一分局長陳明志則在上午10時30分出面澄清。他首先說明刑事局警方昨天現身分局的原因，是因檢察官指示刑事局與中正一分局共辦案件。

對於讓丁的私車進入分局地下室停車，媒體質疑是否日後民眾洽公都可以將車輛停進地下停車場？陳明志僅回答，丁涉及食安法、社會秩序維護法等，既是社會矚目案件，也有時效問題，「難道還要再拖嗎？」此回覆遭嚴重質疑是在「答非所問」。

針對媒體質疑「調虎離山」一事，陳明志說，紅龍柱是因為車道口媒體、民眾實在太多，原本是由員警指揮，就改設置紅龍柱，避免人員安全受影響，之前若有重大事件也會這樣做，只是這次的確處理得太過緊張，之後會檢討改進。

之所以被媒體「誤拍」卻沒有停下解釋，是因為他趕著到二殯參加一場公祭，已經遲到了，所以就沒停下，絕對不是所謂的「調虎離山」；他的座車一走，紅龍柱就收起來，是因為「現場員警覺得交通順暢、沒有危險性，就自己調整勤務了」。