快訊

新版晶片護照明年1月11日正式發行 當日申辦有禮物

北車搭電扶梯手掌被扶手畫傷 台鐵：瞭解中

丁怡銘就訊特權？中正一分局長上火線卻...答非所問

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

行政院前發言人丁怡銘日前失言引發「牛肉麵風波」，遭民眾檢舉涉嫌散播爭議訊息，違反社會秩序維護法，他昨天到中正一分局做筆錄，卻被質疑有特殊待遇，警政署長陳家欽今早表示「若有疑慮，中正一分局應出面說清楚」，中正一分局長陳明志隨後也出面澄清，強調一切秉公處理、純屬誤會，但仍遭指答非所問、避重就輕。

據悉，丁怡銘昨天下午到中正一分局做筆錄，警方讓其座車直接駛入警局地下室停車；時間接近下午5時，員警在車道口架設紅龍柱，一輛車駛出離開，引來現場媒體拍攝，認為是丁怡銘離場，直到晚上6時許警方才澄清該輛汽車是中正一分局長陳明志座車，此舉被數家媒體質疑是政治操作，刻意調虎離山。

陳家欽今早在立法院受訪時表示，沒有特權，一切都是依法律程序進行，若外界有疑慮，台北市警局、中正一分局應出來澄清說明。

中正一分局長陳明志則在上午10時30分出面澄清。他首先說明刑事局警方昨天現身分局的原因，是因檢察官指示刑事局與中正一分局共辦案件。

對於讓丁的私車進入分局地下室停車，媒體質疑是否日後民眾洽公都可以將車輛停進地下停車場？陳明志僅回答，丁涉及食安法、社會秩序維護法等，既是社會矚目案件，也有時效問題，「難道還要再拖嗎？」此回覆遭嚴重質疑是在「答非所問」。

針對媒體質疑「調虎離山」一事，陳明志說，紅龍柱是因為車道口媒體、民眾實在太多，原本是由員警指揮，就改設置紅龍柱，避免人員安全受影響，之前若有重大事件也會這樣做，只是這次的確處理得太過緊張，之後會檢討改進。

之所以被媒體「誤拍」卻沒有停下解釋，是因為他趕著到二殯參加一場公祭，已經遲到了，所以就沒停下，絕對不是所謂的「調虎離山」；他的座車一走，紅龍柱就收起來，是因為「現場員警覺得交通順暢、沒有危險性，就自己調整勤務了」。

陳明志全程說明約莫30分鐘便匆匆離開，事後就交由基層主管處理善後，回應眾家媒體後續提問。

中正一分局分局長陳明志出面說明。記者李隆揆／翻攝
中正一分局分局長陳明志出面說明。記者李隆揆／翻攝

丁怡銘 陳家欽 車道

延伸閱讀

丁怡銘應訊被質疑享特權 警政署長：中正一分局出面說清楚

聯合報黑白集／真敢講的「善意」

參加秋鬥被查水表 藍委批陳家欽狡辯、把民眾當笨蛋

豬農參加秋鬥遊行遭查水表 孫大千批警方造成民眾恐慌

相關新聞

丁怡銘就訊特權？中正一分局長上火線卻...答非所問

行政院前發言人丁怡銘日前失言引發「牛肉麵風波」，遭民眾檢舉涉嫌散播爭議訊息，違反社會秩序維護法，他昨天到中正一分局做筆錄...

影／敬酒起口角 被警驅離2小時折返持刀砍人

新北市五股區凌晨發生持刀砍人案，一群彼此相識的年輕人原本在薑母鴨店消夜，因為敬酒起衝突而被警方強制驅離，不料2個多小時之...

影／慶生拆帳起衝突 演成停車場械鬥1人被砍傷

台中市西屯區青海路的停車場在昨天凌晨發生持刀械鬥案件，警方獲報到場時，涉案人已鳥獸散，僅剩身中數刀的廖姓男子送醫治療，警...

一次拔20顆牙釀死？醫療糾紛報導沒說的事

社會大眾看到這樣的報導內容，絕大多數直覺反應會同情病方，並認定醫院的診療與做法有問題。在上述新聞報導的公式中，已經有很明確的「加害人」（醫方）和「被害人」（病家），以及「因」（診療）「果」（病危或死亡）關係。

雲林林內垃圾場大火 傳喚2清潔隊員

雲林縣林內鄉垃圾場前晚一場大火，燒毀7輛垃圾車、挖土機等機具、車輛，損失初估逾1500萬，雲林消防局火調科昨天到場鑑識，...

林內垃圾場大火燒毀7垃圾車 指向清潔隊員「縱火」

雲林縣林內鄉清潔隊昨晚發生大火，一口氣燒毀7輛垃圾車、回收車和挖土機，損失達千餘萬元，經消防局鑑識火場，警方聯手追查後，...

六千坪廠房付之一炬 春暉工業損失慘董事長熱心公益

嘉義縣太保市春輝工業今天下午三時驚傳火警，濃煙竄高3、4層樓高，現場出動28台消防車、雲梯車、80多名消防隊員及多輛救護...

嘉義千坪工廠大火濃煙竄天際 負責人為鳳凰志工大隊長

嘉義縣太保市春輝工業公司工廠今天下午3時傳出火警，大量濃煙直達天際，還飄到數公里外的快速道路，雖然無人受困，但廣達6千坪...

太保驚傳火警無人受困 警消搶救中嘉義

嘉義縣太保市前潭春輝產業公司廠房今天下午四時驚傳火警。

前行政院發言人丁怡銘涉發假訊息 中正一警分局作筆錄

行政院前發言人丁怡銘造成的「牛肉麵風波」，遭民眾檢舉違反社會秩序維護法，涉嫌散播假訊息；據了解，丁怡銘在今天下午3時許，...

東勢大火 疑似屋外冷氣室外機起火燒3戶民宅

台中市東勢區市中心今天下午發生民宅火警，猛烈火勢和濃煙竄燒，消防隊員搶救，警方封閉道路以利滅火，火勢燒到3屋，疑似屋外的...

獨／桶屍案兩死者身分確認！ 待法醫鑑定報告釐清死因

台中市男子徐德益涉桶屍案，涉因金錢糾紛殺死二人裝桶藏屍，全案在23日曝光，檢警透過指紋、DNA鑑定，確認兩名死者分別是在...

熱門新聞

六千坪廠房付之一炬 春暉工業損失慘董事長熱心公益

尾牙抽中10張股票 鴻海協理因退休與百萬元失之交臂

屏東某明星高中女學生 在母校國中廁所輕生

繼承養父遺產後想回歸本姓 法院駁回：若裁准有失公平

愛心外送員凌晨赴山區載浪貓就醫 撞車起火成焦屍

妙齡女子掉落國道遭輾 警證實：非與男友吵架跳車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。