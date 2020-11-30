影／敬酒起口角 被警驅離2小時折返持刀砍人

新北市五股區凌晨發生持刀砍人案，一群彼此相識的年輕人原本在薑母鴨店消夜，因為敬酒起衝突而被警方強制驅離，不料2個多小時之後，謝姓男子等7人持械埋伏攻擊翁姓男子3人，其中1人被開山刀砍傷背部送醫，警方已迅速逮捕所有嫌犯。

據了解，雙方共十餘人今天凌晨０時許，在五股區成泰路三段的薑母鴨店遇到，由於彼此相識互相敬酒，卻又因此發生口角爭執。警方獲報趕抵，斥責雙方喝酒鬧事，強制要求雙方分批離開，並在附近加強守望，避免再生事端。

不料有心滋事的人，假意散去2個多小時之後，謝姓男子竟然帶著6個人分乘2輛轎車及1輛機車，攜帶刀械、球棒前往翁姓男子在五股區成泰路三段經營的機車行埋伏。