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影／慶生拆帳起衝突 演成停車場械鬥1人被砍傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區青海路的停車場在昨天凌晨發生持刀械鬥案件，警方獲報到場時，涉案人已鳥獸散，僅剩身中數刀的廖姓男子送醫治療，警方循線查緝，陸續查獲陳姓、林姓男子等涉案13人，據查，陳姓男子為壽星，一行人在夜店結帳後，因拆帳談不攏，僅因數千元的差額起衝突，廖拿刀理論，反被砍傷，全案將依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送台中地檢署偵辦。

據查，涉案的13名男子來自彰化、台南等地，29日眾人為替陳姓男子（21歲）慶生，前往台中市夜店消費，一行人慶生結束後結帳，眾人在西屯區青海路、青海西街的停車場討論分攤慶生費用，未料廖疑因手頭短缺，為了數千元的差額負擔，而與其他人起口角，廖還氣到從車內拿刀出來理論。

陳姓男子等人見廖拿刀，不甘示弱，陳與粘姓（19歲）、吳姓（19歲）男子等人拿刀理論，雙方演成停車場互砍，不過先亮刀的廖沒砍中人，反而被陳等人砍到身體、手、腳，衝突爆發後，附近民眾報警，涉案人趕緊鳥獸散。

台中市第六警分局偵查隊陸續案發的12小時內，分別在台南、彰化二地，陸續查獲陳姓男子等8人，及林姓男子（19歲）等5人，全案將依傷害、聚眾鬥毆罪，移送台中地檢署偵辦，全案是否涉有其他隱情，將由檢警後續偵辦。

第六警分局呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，逞一時之勇恐後悔一世，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安心的生活環境。

台中市第六警分局偵查隊帶回陳姓男子等涉案13人，陳等人涉嫌在29日在西屯區停車場內持刀鬥毆。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局偵查隊帶回陳姓男子等涉案13人，陳等人涉嫌在29日在西屯區停車場內持刀鬥毆。記者陳宏睿／翻攝

停車場 台中市 夜店

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