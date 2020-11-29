店家不賣「半碗」滷肉飯 男子怒持槍開轟遭判4年6月
蔡姓男子今年1月間到羅東夜市向店家要買「半碗滷肉飯」，老闆拒賣半碗，雙方起口角，蔡男砸店恫嚇，並持改造槍枝朝隔壁已打烊的攤商鐵門開了一槍，遭報警送辦。宜蘭地院依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇危害安全罪，判蔡男4年6個月有期徒刑。
蔡男與友人1月14日凌晨4點10分，酒後到宜蘭縣羅東夜市，向一家羊肉湯攤商要買半碗滷肉飯，但店家不賣「半碗」，雙方言語口角後，蔡男徒手毆打老闆成傷，並且砸店，店面桌椅及用具散落一地。
過沒多久，蔡又從機車置物箱取出改造槍枝及子彈，凌晨4時32分許再度返回這家店，持改造槍枝瞄準老闆恫嚇「不要再開店，再開店給我試試看」等語，而後朝隔壁攤位拉下的鐵門，射擊一槍後離去。
判決書指出，蔡男擊發子彈造成鐵門破裂並外翻，顯然具有殺傷力。經鑑定其所持槍枝，為土耳其ATAKARMS廠ZORAKI925-TD型空包彈槍換裝土造金屬槍管改造；針對改造槍枝來源，蔡男推給一名去世的許姓友人所寄放。
地院指出，蔡男犯後尚知坦承犯行，並與2名被害人就傷害及毀損部分達成和解，然其所持槍枝具殺傷力，違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處有期徒刑4年，併科罰金4萬元，可易服勞役，以1千元折算1日；觸犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑10月，兩罪應執行有期徒刑4年6個月。
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