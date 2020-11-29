獨／桶屍案兩死者身分確認！ 待法醫鑑定報告釐清死因

台中市男子徐德益涉桶屍案，涉因金錢糾紛殺死二人裝桶藏屍，全案在23日曝光，檢警透過指紋、DNA鑑定，確認兩名死者分別是在3年前、去年通報失蹤的蔡姓少女、黃姓男子，但詳細的死因，仍待法醫鑑定報告釐清，根據初步相驗，少女頭、頸、胸遭利器重擊、切割；黃頭有疑似槍傷，都研判是致命傷，但具體傷勢，歹徒如何行凶，仍需鑑定報告釐清。

據查，徐德益涉桶屍案在23日由刑事局中打一隊說明後，檢察官廖梅君持續指揮專案小組，借訊涉案的徐等8人，並比對兩名桶屍死者身分，全案陸續在25日、27日，分別透過指紋比對、DNA鑑定，查出兩名死者身分。

兩名男性、女性死者，分別是2019年失聯、1965年出生的黃姓男子，以及2017年失聯、2000年出生的蔡姓少女，黃被藏屍在苗栗銅鑼山區、少女則是被藏在台中豐原家庭工廠。

蔡姓少女的檢體在23日送法醫研究所進行DNA比對，結果較黃慢的原因是，少女的遺體被發現時，已事隔三年，腐爛不堪，甚至露出白骨，沒有指紋，檢體遭到微生物破壞，因花較多程序，才能比對出正確結果。

據查，刑事局一隊在上周陸續借訊徐德益的涉案人，針對案發經過、行凶過程、犯案時間、涉案人數、參與情節、使用的凶器等，逐一比對涉案人的供詞，以查明真相，且檢警也不排除重回現場模擬，以釐清案情。

全案因是社會矚目案件，各家媒體時刻緊盯，不過相關的偵辦程序也需完備，辦案人員可能會在案情鞏固後，帶涉案人重回現場模擬，不過如何躲開媒體目光，完成偵辦程序，考驗檢警智慧。

刑事局中打一隊偵辦台中市男子徐德益（34歲）殺人棄屍案，查出徐在2017年間，為私吞土地交易贓款300多萬，誣賴集團內一名共犯的未成年蔡姓女友是「內賊」，將蔡女凌虐致死，並裝桶放在台中豐原父母老家。