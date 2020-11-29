男子兩次販毒獲利1千 被判刑7年10月

董姓男子被控分別於去年2月8日、2月10日，在台南市住處前，各涉嫌販賣海洛因毒品一小包給馬姓被害人，兩次販毒共獲利1千元，台南地院依董違反毒品危害條例罪，判處徒刑7年10月，全案可上訴。

判決說，馬姓男子分別於去年2月8日及去年2月10日，以行動電話撥打董的行動電話，聯絡毒品交易，董在台南市住處，各販售一小包毒品海洛因給馬，每次各獲利500元。案經南檢檢察官指揮台南市警五分局調查後法辦起訴。