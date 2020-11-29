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男子兩次販毒獲利1千 被判刑7年10月
董姓男子被控分別於去年2月8日、2月10日，在台南市住處前，各涉嫌販賣海洛因毒品一小包給馬姓被害人，兩次販毒共獲利1千元，台南地院依董違反毒品危害條例罪，判處徒刑7年10月，全案可上訴。
判決說，馬姓男子分別於去年2月8日及去年2月10日，以行動電話撥打董的行動電話，聯絡毒品交易，董在台南市住處，各販售一小包毒品海洛因給馬，每次各獲利500元。案經南檢檢察官指揮台南市警五分局調查後法辦起訴。
法官審酌，董有多次施用毒品前科，明知施用毒品對身心健康毒害，竟無視於此及國家對於杜絕毒品犯罪禁令，為營利而販賣海洛因予他人，危害社會治安及國民健康，並助長施用毒品歪風，所為應予非難，但念此案販賣對象限於特定人士，惡性與大量販毒牟取暴利、大規模散播毒品毒害他人身心之例仍屬有別，暨其於偵查及本院審理時均能坦承犯行，兼衡教育程度，未婚、無子女，羈押前在親戚麵攤工作等一切情狀，分別量處其刑，以資懲儆。
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