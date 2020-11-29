今年詐騙減少1千餘件 警署、電器公會今辦反詐騙路跑
警政署與台北市電器商業同業公會，今天上午在台北市大直美堤河濱公園合作舉辦「2020第6屆電器盃反詐騙公益路跑」，民眾只要完賽就贈送時下熱銷的整髮器，還有價值百萬元的各式家電抽獎，刑事局更推出精彩刺激的魔術秀，寓教於樂宣傳防詐知識。
這次活動分為21公里組、10公里組及5公里組，由內政部長徐國勇、台北市電器商業同業公會理事長廖全平、刑事局長黃明昭等人共同鳴槍起跑，象徵警民齊心反詐騙，路跑後的嘉年華活動中，由刑事局幹員進行魔術表演，分享魔術師如何運用錯誤引導的方式轉移觀眾注意力，說明詐騙集團如何透過話術引導被害人上鉤。
徐國勇部長指出，在警察機關全力查緝與防制之下，今年1月至10月詐騙發生數比去年同期減少1千餘件（-5%），破獲數則增加6百餘件（+3%），更與金融機構合力攔阻超過新台幣7.2億元被騙款項，未來警方將持續與民間社團持續合作，透過各類活動賽事將防詐知識散播至社會每一個角落，讓詐騙無所遁形。
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