台女在韓遭撞驚悚畫面曝光！ 無煞車跡象反應不及釀憾事

近日南韓電視台《MBC》播出博士生曾以琳的車禍意外畫面。圖擷自 YouTube

赴南韓攻讀神學院的女博士生曾以琳，於本（11）月六日走路返回首爾的住處中，遭酒駕駕駛闖紅燈撞死，緊急送醫後仍不幸身亡。經查，曾以琳的父親是衛福部嘉義醫院麻醉科主治醫師曾慶暉，夫妻倆日前飛往南韓為女兒辦後事。南韓MBC電視台也在近日播出車禍當時的監視影像，影片中清楚可見當時的車速極快，甚至沒有任何的煞車跡象，曾以琳來不及反應才會釀成憾事發生。

根據《 MBC 》播出的監視畫面，當時曾以琳走在斑馬線上準備橫跨到對街，不料右手邊突然出現一輛闖紅燈的車輛，且並未踩煞車就將曾女撞飛。報導中提到，本（11）月六日晚間11點40分左右，犯嫌早在事發前就已在該路段行駛，曾女過馬路前就已有一名路人驚覺不對勁緊急閃避，沒想到當曾女反應過來時，已來不及閃避慘遭撞上。

肇事的宋姓男子年約50歲，是一名上班族高階主管，當時酒測值為0.08毫克，車速更高達80公里，超過該路段50公里的限速規定，據南韓法令此酒測值已違法須吊銷駕照。

目前肇事男子被警方以危險駕駛致死等罪嫌逮捕。曾以琳酒駕喪命後，曾姓夫妻也透過影片呼籲民眾以臉書帳號上南韓青瓦台網站連署，希望南韓當局能修法加重酒駕刑責，嚴懲酒駕者，不要讓女兒的死白白浪費。請願已於28日凌晨突破20萬人連署門檻，青瓦台必須對此連署提出正式答覆。