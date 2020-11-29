快訊

影／特斯拉撞死女童的新北蘆洲路口 七旬老婦騎車迴轉喪命

輝瑞、莫德納和阿斯特捷利康哪款新冠疫苗最好？教授解析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台女在韓遭撞驚悚畫面曝光！ 無煞車跡象反應不及釀憾事

聯合新聞網 / 綜合報導

近日南韓電視台《MBC》播出博士生曾以琳的車禍意外畫面。圖擷自YouTube
近日南韓電視台《MBC》播出博士生曾以琳的車禍意外畫面。圖擷自YouTube

南韓攻讀神學院的女博士生曾以琳，於本（11）月六日走路返回首爾的住處中，酒駕駕駛闖紅燈撞死，緊急送醫後仍不幸身亡。經查，曾以琳的父親是衛福部嘉義醫院麻醉科主治醫師曾慶暉，夫妻倆日前飛往南韓為女兒辦後事。南韓MBC電視台也在近日播出車禍當時的監視影像，影片中清楚可見當時的車速極快，甚至沒有任何的煞車跡象，曾以琳來不及反應才會釀成憾事發生。

根據《 MBC 》播出的監視畫面，當時曾以琳走在斑馬線上準備橫跨到對街，不料右手邊突然出現一輛闖紅燈的車輛，且並未踩煞車就將曾女撞飛。報導中提到，本（11）月六日晚間11點40分左右，犯嫌早在事發前就已在該路段行駛，曾女過馬路前就已有一名路人驚覺不對勁緊急閃避，沒想到當曾女反應過來時，已來不及閃避慘遭撞上。

肇事的宋姓男子年約50歲，是一名上班族高階主管，當時酒測值為0.08毫克，車速更高達80公里，超過該路段50公里的限速規定，據南韓法令此酒測值已違法須吊銷駕照。

目前肇事男子被警方以危險駕駛致死等罪嫌逮捕。曾以琳酒駕喪命後，曾姓夫妻也透過影片呼籲民眾以臉書帳號上南韓青瓦台網站連署，希望南韓當局能修法加重酒駕刑責，嚴懲酒駕者，不要讓女兒的死白白浪費。請願已於28日凌晨突破20萬人連署門檻，青瓦台必須對此連署提出正式答覆。

南韓 酒駕 青瓦台 首爾

延伸閱讀

愛女在南韓遭撞身亡 外交部：盡可能協助民眾請願

酒駕辯稱停車才喝 法院採信判無罪

枉死台女家屬籲韓嚴懲酒駕 連署破20萬

5天20萬連署達標！嘉義醫師為愛女向青瓦台請願 韓政府須回應

相關新聞

台女在韓遭撞驚悚畫面曝光！ 無煞車跡象反應不及釀憾事

赴南韓攻讀神學院的女博士生曾以琳，於本月（11）六日走路返回首爾的住處中，遭酒駕駕駛闖紅燈撞死，緊急送醫後仍不幸身亡。經查，曾以琳的父親是衛福部嘉義醫院麻醉科主治醫師曾慶暉，夫妻兩日前飛往南韓位女兒辦後事。南韓MBC電視台也在近日播出車禍當時的監視影像，影片中清楚可見當時的車速極快，甚至沒有任何的煞車跡象，曾以琳來不及反應才會釀成憾事發生。

男子兩次販毒獲利1千 被判刑7年10月

董姓男子被控分別於去年2月8日、2月10日，在台南市住處前，各涉嫌販賣海洛因毒品一小包給馬姓被害人，兩次販毒共獲利1千元...

愛女在南韓遭撞身亡 外交部：盡可能協助民眾請願

衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉28歲的女兒日前在南韓遭酒駕撞死，親友在悲痛之下發起連署，盼南韓當局修法嚴懲酒駕。我外交部...

枉死台女家屬籲韓嚴懲酒駕 連署破20萬

就讀南韓神學院的女博士生曾以琳，本月六日在首爾遭人酒駕闖紅燈撞死，曾女家屬悲痛發起連署請願，希望南韓政府提高酒駕刑責，才...

影／印尼籍男大生自撞車禍斷魂 校方：2人昨晚請假外宿

高雄市某科大兩名大二學生今早在鳥松區中正路發生離奇自撞車禍，釀成一死一傷悲劇。印尼籍莫姓男學生騎車載蘇姓同學返校，兩人騎...

桃園毒蟲拉Ｋ開賓士撞飛老婦害慘死 兩度被通緝後收押

桃園許姓男子吸食K他命後開賓士車上路，高速追撞前方騎電動自行車的林姓婦人，害她噴飛重摔馬路慘死，檢方認為，林婦有開車燈，...

預防酒後鬥毆 金門警方針對轄內KTV、酒店展開擴檢

年輕人血氣方剛，街頭鬥毆時有所聞，金門縣警局金城分局長胡淑淨昨晚親自帶隊，針對轄內KTV、酒店等飲酒場所加強臨檢查察，防...

愛女曾以琳在韓被酒駕撞死連署破20萬 父母呼籲讓青瓦台面對

嘉義女孩曾以琳到韓國留學，本月初在韓國首爾遭酒駕駕駛闖紅燈撞死，親友發起連署，向韓國總統府青瓦台請願修法加重刑責，經國內...

熱門新聞

桃園某私立高校董事長疑欠債失聯 警方尋獲已明顯死亡

蝶戀花事故33人慘死 領隊家屬求償千萬、一審獲賠261萬

科大迎新4女磨蹭男學生如夜店 校方：已警告將檢討

台女在韓遭撞驚悚畫面曝光！ 無煞車跡象反應不及釀憾事

碰！轎車撞毀上百萬元造價測照桿 駕駛事故後不見蹤影

影／特斯拉撞死女童的新北蘆洲路口 七旬老婦騎車違規迴轉喪命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。