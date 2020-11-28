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影／印尼籍男大生自撞車禍斷魂 校方：2人昨晚請假外宿
高雄市某科大兩名大二學生今早在鳥松區中正路發生離奇自撞車禍，釀成一死一傷悲劇。印尼籍莫姓男學生騎車載蘇姓同學返校，兩人騎乘的機車原本走在中間車道，接近轉彎處突然莫名往內側偏移，最後在未減速情況下衝撞中央分隔島，莫姓男大生當場死亡，後座蘇男受傷送醫。警方表示，第一時間通知校方處理，是否酒駕須法醫驗屍後釐清。
仁武分局交通組指出，今天清晨5點45分，兩名騎乘普通重型機車的年輕男子在鳥松區中正路段發生車禍，機車由鳥松往鳳山方向行駛，當時天色灰暗，機車騎士突然偏左駛向內側車道，最後自撞安全島，駕駛當場死亡。警方到場發現，兩人都是印尼籍男子，騎車的22歲莫姓男子傷重不治，後座的22歲蘇姓男子送醫無生命危險，透過校安機制聯繫學校處理。
警方說，死亡的莫姓男子有機車駕照，兩人都有戴安全帽，從路口監視畫面判斷，機車沒有跟其他車輛發生擦撞，不過此部分仍須現場跡證進一步鑑定調查釐清，後座蘇男酒測值為零，騎車的莫男當場死亡無法酒測，後續由檢察官會同法醫相驗釐清。
兩名男大生就讀的學校表示，車禍學生是去年9月來台讀書，兩人是進修部二年級同班同學，平日住外籍生宿舍，昨晚請假外出，校方無從掌握行蹤，今早在第一時間派教官出面協助，並通知外交部與印尼家人，目前有專人在醫院照顧傷患，會持續提供死亡學生與受傷學生家屬來台事宜。
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