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桃園毒蟲拉Ｋ開賓士撞飛老婦害慘死 兩度被通緝後收押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園許姓男子吸食K他命後開賓士車上路，高速追撞前方騎電動自行車的林姓婦人，害她噴飛重摔馬路慘死，檢方認為，林婦有開車燈，許連前方顯而易見的車輛都無法注意，顯然已達「不能安全駕駛」狀態，偵結依毒駕致死罪嫌起訴他；許事後神隱，法院兩度通緝才緝獲，裁定將他收押。

檢警調查，許男（32歲）從2011年起因施用毒品被送觀察勒戒，後來因認無繼續施用傾向予以釋放，2013年又再犯，被依毒品罪判刑4月、6月及7月，已有多項毒品前科卻仍不知悔改。

檢方查，許去年10月23日晚上12點多，在桃園區寶慶路朋友家中吸食K他命，且依據他先前用毒經驗，明知會產生幻覺、錯亂或視力模糊、注意力下降等症狀，卻仍開著他的賓士車準備回家。

隔天凌晨2點多，許行經中壢區環中東路時，因藥效導致其精神辨識、注意能力及行車操縱能力下降，高速從後方撞擊前面騎電動腳踏車的林姓婦人，害林當場彈飛再重摔馬路，導致腦部重創、全身多處骨折，送醫搶救9個小時仍死亡。

案發後許留在現場等警方到場，並坦承肇事，因林婦當下仍在急救，直到早上宣告不治，警方通知許到案、移送，檢查官複訊時，見他精神恍惚、兩眼凸出，情緒還相當激動，予以採尿送驗呈毒品陽性反應，他則說因肇事心情不好又吸毒。

檢方訊時，許坦承先吸食K他命後再開車上路，未注意前車狀況不甚撞擊林婦，現場監視器也拍下車禍過程，加上林婦騎電動腳踏車時有開車燈，卻突然遭受許從後衝撞，可見他辨識、注意力低落，連前方顯而易見的前方車都無法注意，已達「不能安全駕駛」狀態。

檢方偵結，依刑法185之3條服用毒品不能安全駕駛至人於死罪嫌起訴他，且許5年內再犯構成累犯，檢方並請法院審酌，許毒駕上路，導致無辜騎士死亡，雖然自首車禍，當下卻隱匿施用毒品不配合採尿等，請院方加以量刑。

法院開庭時，許無故未到，經院方二度通緝才緝獲歸案，有事實足認有逃亡之虞，且依據相關卷證認定他嫌疑重大，審酌許涉嫌毒駕致死，危害社會治安甚巨，認為有羈押必要，裁定許自11月26日起延押2個月。

警方攔檢示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
警方攔檢示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

毒品 毒駕 腳踏車

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