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預防酒後鬥毆 金門警方針對轄內KTV、酒店展開擴檢

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

年輕人血氣方剛，街頭鬥毆時有所聞，金門縣警局金城分局長胡淑淨昨晚親自帶隊，針對轄內KTV、酒店等飲酒場所加強臨檢查察，防杜毒品轟趴與緝捕通緝犯，並向酒客宣導勿酒後駕車，也要求酒店業者要負起社會責任，應大力勸告酒客勿酒後駕車，並協助代叫計程車，確保酒客均能平安回家。

金城分局昨晚擴大臨檢總計動員警力18名，臨檢酒店及KTV業者10家，店家對警方大陣仗的臨檢，都感到很好奇，不少人私下打探是發生什麼事情？還是有什麼黑社會大咖藏身金門，結果是警方為預防酒後鬥毆滋事，超前部署；後續在重要道路實施路檢，取締酒駕等交通違規，計舉發交通違規5件。

胡淑淨表示，唱歌喝酒是現代人休閒娛樂方式之一，但飲酒過度容易讓人降低理智判斷力，一些微不足道的眼神對視、擦肩而過或是走錯包廂等情形，都可能導致大打出手，進而演變成雙方群起鬥毆，金城分局依治安數據分析，針對轄內常發生治安事故之治安熱點加強執法。

此次警方臨檢查察的點，主要是對易滋事與不良分子混跡區域、場所，實施擴大臨檢，加強掃蕩強度，以防制酒後鬥毆滋事，杜絕治安污染源，並請業者約束員工勿與人鬥毆，淨化飲酒場所單純化，營造良好消費環境，警方將持續性、密集性執行臨檢勤務，以防制不法，維護社會秩序的穩定。

金門縣警局金城分局長胡淑淨昨晚親自帶隊，針對轄內KTV、酒店等飲酒場所加強臨檢查察。圖／警方提供
金門縣警局金城分局長胡淑淨昨晚親自帶隊，針對轄內KTV、酒店等飲酒場所加強臨檢查察。圖／警方提供
金城分局昨晚擴大臨檢總計動員警力18名，臨檢酒店及KTV業者10家。圖／警方提供
金城分局昨晚擴大臨檢總計動員警力18名，臨檢酒店及KTV業者10家。圖／警方提供
預防酒後鬥毆，金門警方昨晚針對轄區內KTV與酒店展開擴大臨檢。圖／警方提供
預防酒後鬥毆，金門警方昨晚針對轄區內KTV與酒店展開擴大臨檢。圖／警方提供

臨檢 酒店 金門

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