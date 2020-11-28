愛女曾以琳在韓被酒駕撞死連署破20萬 父母呼籲讓青瓦台面對

嘉義女孩曾以琳到韓國留學，本月初在韓國首爾遭酒駕駕駛闖紅燈撞死，親友發起連署，向韓國總統府青瓦台請願修法加重刑責，經國內媒體報導，今天凌晨突破20萬人連署門檻，曾以琳父親曾慶暉、母親石慶宇今拍影片表達感謝，並呼籲請繼續連署，讓青瓦台面對。

曾慶暉說，感謝所有的媒體、朋友，每個幫助我們的人，助我們達成20萬連署門檻，希望以琳的死能夠幫助更多的人，避免家庭破碎的痛苦，也希望韓國政府以此來修法，對酒駕者立更嚴厲懲罰。

他說，韓國政府如果愛自己的人民應該要這樣做，他也祈禱韓國政府能夠這樣做，避免再有遭酒駕造成的傷害，造成家庭的破碎。希望透過以琳的愛幫助大家。

石慶宇也說，感謝所有參與的人，但也呼籲大家繼續努力，讓韓國政府真的重視這個問題，我們都希望以琳是最後一位，希望以琳愛能夠繼續延續。

衛福部嘉義醫院院長黃元德說，今晨0點6分，20萬人連署了！感謝曾主任的發起，短短5天就有這麼多人的支持，人間有情、社會有愛，莫此為甚！

黃元德說，我們對酒駕者的自私，深痛厭絶；我們對曾主任的喪女之慟感同身受。希望青瓦台政府及所有的媒體都能努力去杜絶酒駕的憾事！相信曾主任化悲痛為力量的作為，可以撫慰小公主的犧牲；也可以讓您有勇氣繼續造福嘉醫病友、貢獻社會，化小愛為大愛。嘉義醫院的同仁，全國各地的民眾都支持著您，我們不信正義不伸張，不信天理喚不回。我們一直都挺在您身邊！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康