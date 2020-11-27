他為友人出氣 誤扣扳機槍殺好友
楊姓男子得知好友心儀女子，流連男公關店，夥同莊姓友人持槍到店家，要女子別再讓牛郎騙卻起衝突，莊男勸架拉扯，楊男誤扣扳機打死莊男，法院判楊男賠莊男雙親796萬餘元。
判決書指出，去年5月案發當日，楊男與友人莊男及汪男聊天得知，汪男心儀對象康姓女子，常與男公關在酒吧飲酒作樂，為讓康女認清男公關，楊男取槍前往酒吧要理論，過程中莊男也傳簡訊給康女，希望康女別再去酒吧。
楊男等人取槍後，將槍枝藏於莊男的黑色肩背包內，到酒吧內，發現康女與男公關在包廂內飲酒，打情罵俏，楊男拿起桌上酒瓶砸人。
當時，莊男力勸楊男不要太衝動，楊男掏出手槍後與莊男近距離拉扯，不慎誤扣扳機造成擊發，子彈射中莊男，莊男當場倒地，送醫搶救不治。
新竹地院針對刑事部分，楊男依過失致死罪遭判刑1年4個月，目前上訴中。民事部分，法官審酌情節，日前判楊男需賠償死者雙親共新台幣796萬餘元，全案可上訴。
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