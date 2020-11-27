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長年半癱在床上竟涉販毒 警方借用復康巴士載運送辦 　　

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化警分局昨天向台南地檢署申請搜索票，由偵查隊與唪口所員警前往新化區中山路某大樓6樓搜索，查獲黃、林2嫌共同持有毒品咖啡包12包（毛重66.65公克）及愷他命（1.99公克），其中黃嫌半癱在床上，為將其移送法辦，費了好一番功夫借來復康巴士載運，全案訊後今依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

據指出，黃嫌（58歲）年輕時騎機車發生車禍，傷及頸椎，導致下半身肢障不良於行，竟涉嫌淪落吸毒、販毒維生，警方上門查緝時，他只有手部能正常運用，都是靠搖控器控制大門人員的出入，因長期臥床，人相當瘦小，員警先用輪椅將他推下樓再抱上復康巴士，查獲半癱毒販也很少見；另名林姓男子（26歲）自稱是友人否認販毒只承認共同持有。

新化分局分局長歐祖明表示，將強力執行緝毒工作，持續追查上游，不讓毒品荼害國人健康，讓民眾均能安居樂業。

台南新化警方查獲黃姓男子涉嫌持有毒品，因半癱在床上，還借用復康巴士移送。記者吳淑玲／翻攝
台南新化警方查獲黃姓男子涉嫌持有毒品，因半癱在床上，還借用復康巴士移送。記者吳淑玲／翻攝

毒品 巴士 販毒

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