南投檳榔攤遭持刀搶劫 2嫌接連落網

南投市一間檳榔攤25 日凌晨遭2名持刀男子闖入行搶，被搶走6000多元，2男得手後騎機車逃逸；警方獲報調閱路口監視器畫面，當天晚上逮捕陳男，隔天又抓到陳男的侄子。

南投縣警察局南投分局偵查隊副隊長張文慈今天接受媒體聯訪時指出，南投市一間檳榔攤在25日凌晨遭搶，2名男子騎機車戴安全帽來到檳榔攤，其中一人負責把風，另一人則進入檳榔攤，確認裡面只有檳榔西施，2人亮出手中的刀子，要求把錢交出來，檳榔西施不敢抵抗，交出新台幣6000多元，2名男子得手後騎機車逃逸。

南投分局獲報，調閱路口監視器畫面以及採集2名男子在現場留下的跡證，先找到2人棄置的機車，發現車主的親戚陳男涉有重嫌，當天晚上在南投市逮捕陳男，取獲贓款2000元，隔天又突破陳男心防，尋獲陳男作案時穿的衣物，另在台中市逮捕也參與搶案的陳男侄子。

警方指出，陳男被逮時還裝傻稱不知為何警方來抓人，而陳男等人訊後被依強盜等罪，今天移送台灣南投地方檢察署偵辦。