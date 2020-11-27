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替友人爭風吃醋衝仕女店理論 卻不慎誤扣板機槍殺好友

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹1名楊姓男子因不捨死黨汪姓男子愛上康姓女子，康女卻對汪男興趣缺缺，康女甚至還沈迷於仕女會館，每天都出入與男公關們打情罵俏，楊男因此帶上槍支就到仕女會館理論，企圖讓會館不敢再做康女生意，卻在爭執拉扯之中不慎走火爆頭同樣在場助陣、勸架的友人莊男，令楊男懊悔不已但無法挽回；楊男因此被依過失致死罪遭判刑1年4個月，民事則需賠償莊男雙親796萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，去年5月案發當日凌晨，楊男在與友人莊男及汪男飲酒閒聊中得知，汪男心儀的康女與數名男公關在酒吧飲酒作樂，汪男遂與楊男及莊男商議要把康女帶回來，楊男便從家中取來槍支，準備前往酒吧理論，過程中莊男還傳簡訊給康女，希望康女不要再去酒吧，並撂話「要我回頭不搞事，只需要你的一句話」、「等新聞」。

3人抵達酒吧後上樓，就直擊康女正在與數名男公關飲酒笑鬧，楊男當場拿起空酒瓶毆打其中一名男公關，還吼道「我要買單，人要帶走 」，並拿出手槍恫嚇包廂內的康女及男公關等人，莊男則試圖上前緩和場面、勸阻楊男，卻在拉扯間不慎誤觸板機，子彈當場從莊男太陽穴射入腦中，造成莊男送醫仍腦死。

據判決內容指出，莊男雙親痛失愛子，須忍受白髮人送黑髮人之苦，內心極為不捨與哀痛，精神受有極大痛苦，至今無法平復，因此對開槍的楊男提出1500多萬元賠償告訴，法官斟酌被告應負責任，判決楊男需賠償莊男父母共796萬多元，全案仍可上訴。

新竹地院。圖／報系資料照
新竹地院。圖／報系資料照

新竹

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