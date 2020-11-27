台人詐大陸港澳投資客 幹部私下高調爽開奧迪、保時捷

桃園朱姓、李姓男子為首的詐騙集團在網路架設假投資平台，打出股票、期貨吸引大陸投資人砸錢，還成員自學假扮股票分析師、聽眾，待資金湧入後平台就營造出股市崩盤套牢假象，短期內港澳有多人受害，檢警逮捕朱等11人，依詐欺罪嫌命2至8萬元交保，並全力查緝金流、不法所得。

桃園龜山警分局表示，朱男、林男（均30歲）負責管理詐團，租下龜山區一處公寓為據點，吸引多名年輕人加入行騙，由於成員幾乎都無相關理財背景，靠朋友介紹一個拉一個加入，幹部則採集中式管理，非經同意不得外出，還會以制式SOP詐騙教材授課，要他們上網自學金融投資知識。

警方說，因掌握線報，朱等利用自行架設的網路投資平台，以假股票、期貨投資買賣名義，吸引大陸、香港地區的投資人，成員則冒充冒股票分析師、指導員及聽眾在旁遊說被害人砸錢，最後平台的程式會營造出股市崩盤套牢假象，害對方血本無歸。

警方埋伏多日，25日持搜索票到場破門逮人，衝近機房赫見機房內有整排電腦、大量手機，成員則坐在裡頭忙著行騙；由於被害人大多為大陸、港澳人士，詐團多以微信、QQ等通訊軟體聯繫，且朱、林私下還會開保時捷、奧迪等名車代步，毫不掩飾低調。