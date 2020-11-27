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史上最大量空運毒品走私 刑事局攔截700公斤K他命原料

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

販毒集團從香港空運輸入四級毒品三級丁氧羰基去甲基K他命，刑事局在桃園機場逮捕接貨的王姓男子起獲700公斤，為史上最大量空運毒品走私，可製成大盤價6.3億元的315公斤K他命，再查獲共犯彭姓女子及詹姓、戰姓男子；檢方依毒品罪嫌聲押王獲准，其餘3人以10萬元交保。

警方調查，三級丁氧羰基去甲基K他命是K他命原料，這批貨從大陸深圳轉至香港，18日以服飾名義掩護，用紙箱空運來台。

隔天凌晨約3點，王姓男子（21歲）駕駛小貨車在機場倉儲貨櫃接貨，開往機場外圍停車場深處停放；航空警察見形跡可疑盤查，從車上發現紙箱裝有不明粉末，通知刑事局偵一大隊第一隊查辦，

初步鑑驗為三級丁氧羰基去甲基K他命700公斤，當場逮捕王。

刑事局當天通知負責貨運的彭姓女子（57歲）、詹姓男子（44歲）及報關的戰姓男子（50歲）調查。王稱受託載貨，不知是毒品，另3人也否認協助運毒；警方懷疑幕後仍有主嫌，持續追查。

緝毒官警說，大毒梟林孝道去年底落網，加上新冠肺炎疫情影響入出境，今年海洛因、安非他命、K他命等毒品短缺，價格大幅飆漲，毒販以速度比海運快的空運方式輸入原料，可能是掌握特定管道，想搶占毒品市場。

販毒集團從香港空運輸入四級毒品三級丁氧羰基去甲基K他命，刑事局在桃園機場逮捕接貨的王姓男子起獲700公斤，為史上最大量空運毒品走私。記者李奕昕／翻攝
販毒集團從香港空運輸入四級毒品三級丁氧羰基去甲基K他命，刑事局在桃園機場逮捕接貨的王姓男子起獲700公斤，為史上最大量空運毒品走私。記者李奕昕／翻攝
販毒集團從香港空運輸入四級毒品三級丁氧羰基去甲基K他命，刑事局在桃園機場逮捕接貨的王姓男子起獲700公斤，為史上最大量空運毒品走私。記者李奕昕／翻攝
販毒集團從香港空運輸入四級毒品三級丁氧羰基去甲基K他命，刑事局在桃園機場逮捕接貨的王姓男子起獲700公斤，為史上最大量空運毒品走私。記者李奕昕／翻攝
販毒集團從香港空運輸入四級毒品三級丁氧羰基去甲基K他命，刑事局在桃園機場逮捕接貨的王姓男子起獲700公斤，為史上最大量空運毒品走私。記者李奕昕／翻攝
販毒集團從香港空運輸入四級毒品三級丁氧羰基去甲基K他命，刑事局在桃園機場逮捕接貨的王姓男子起獲700公斤，為史上最大量空運毒品走私。記者李奕昕／翻攝
販毒集團從香港空運輸入四級毒品三級丁氧羰基去甲基K他命，刑事局在桃園機場逮捕接貨的王姓男子起獲700公斤，為史上最大量空運毒品走私。記者李奕昕／翻攝
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販毒集團從香港空運輸入四級毒品三級丁氧羰基去甲基K他命，刑事局在桃園機場逮捕接貨的王姓男子起獲700公斤，為史上最大量空運毒品走私。記者李奕昕／翻攝

毒品 走私

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