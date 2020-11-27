基金局官員涉收賄控股 勞動部：虛心檢討研擬防弊
對於勞動基金運用局國內投資組游姓組長涉嫌操控特定公司股價，勞動部今天說，本案是部內接獲該員涉有異常情資後，主動通報政風處查處；對內控機制將虛心檢討，研擬防弊措施。
勞動部日前查出，勞動基金運用局國內投資組游姓組長，涉嫌接受高價餐飲後，指示證券公司以勞動基金帳戶操控特定公司股價，並有不明財產逾新台幣900萬元。北檢今天搜索約談游男到案。
勞動部今天表示，本案是勞動部長許銘春接獲游員涉有異常情資後，立即要求勞動基金運用局將游員調離主管職務，並責令政風處進一步查處；有關游員行政責任部分，基金局已予懲處，可能涉有不法情事部分也主動請法務部廉政署查辦。
勞動部說明，經查游員確曾在擔任基金局國內投資組長期間，於上班時間私自進行興櫃股票交易情事，基金局於今年11月11日記過一次處分；另查證過程中察覺游員可能涉及其他不法情節，因此請政風處循序報請廉政署進行查處。
勞動部強調，絕對嚴守自律、不護短、不包庇；對本案相關內控機制也將虛心檢討，研擬防弊措施，以防類此情事再次發生。
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