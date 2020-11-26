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船艙氣爆1死1傷 台船：無關潛艦國造

中央社 / 高雄26日綜合報導

高雄港的台船碼頭昨天下午傳出包商進行焊接突氣爆，1死1傷。聯合報記者林伯驊／翻攝
高雄港的台船碼頭昨天下午傳出包商進行焊接突氣爆，1死1傷。聯合報記者林伯驊／翻攝

台船公司為陽明海運打造1艘2800TEU的貨櫃輪，但昨天下午疑因外包商施工不慎造成火災，導致焊接工1死1重傷，高市府勞工局已勒令停工，台船公司則說，意外無關潛艦國造。

台船公司今天向中央社記者表示，這起意外無關潛艦國造，籲外界勿以訛傳訛。

台船表示，意外發生在昨天下午4時25分許，外包商僱用的洪姓、陳姓勞工於台船廠內船艙艏俥間電焊時發生火災災害，洪姓及陳姓傷者分別送到小港醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院救治，但洪姓工人於昨晚11時21分不治。

台船指出，船隻是受陽明海運委託打造，2800TEU的貨櫃輪在意外發生後已經配合勞檢停工及事故調查。

高雄市政府勞工局勞動檢查處指出，經派員了解，疑和船舶在數日前進行船體油漆工程，船艙含有苯等有機溶劑有關，而相關人員昨天進行船體焊接工程時，可能有火花而發生火災，造成1死1傷，傷者灼傷度約60%。

勞檢處目前已勒令停工，並要求撰寫職災報告書，將簽報勞動部職業安全署核備後裁處。

勞工局指出，雇主對作業場所有易燃液體蒸氣滯留，而有爆炸、火災之虞者，未即刻使勞工退避至安全場所，並停止使用煙火及其他為點火源之虞機具造成爆炸。依違反職業安全衛生設施規則暨職業安全衛生法，最高開罰30萬。

另外，關於高雄市警局小港分局、高雄市消防局、內政部警政署高雄港務警察總隊今天均表示未接獲報案。台船則回應，公司內部有消防系統可快速處理，將傷者送醫，若有小意外會自行處理。

火災 勞工局 高雄市 氣爆

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