海巡署海岸騎士微電影 海陸攻堅拚反毒

為推廣反毒教育，海巡署偵防分署與中信反毒教育基金會攜手拍攝反毒微電影「海岸騎士」，出動眾多人力耗時半年拍攝完成，真實呈現海上緝毒艱辛過程，並藉此宣導打擊毒品犯罪。

海巡署偵防分署與中信反毒教育基金會今天舉行「海岸騎士」反毒微電影首映記者會，包括海巡署偵防分署副分署長阮文杰、中國信託反毒教育基金會執行長張治平、導演明邑鴻、男主角張哲豪和女主角臧芮軒都共同出席。

阮文杰表示，海巡署致力打擊犯罪，中信反毒教育基金會也努力扎根校園毒品防制宣導，雙方自去年起開始合作，希望將阻絕毒品犯罪做到最好。

他會中受訪指出，這次中信反毒教育基金會投入新台幣50萬元拍片，耗時半年製作完成，海巡署也出動眾多人力協助拍攝，將海上辛苦緝毒過程真實呈現；另，偵防分署今年查緝毒品總量近7000公斤，其中新興毒品比例有增加趨勢，也是未來查緝重點。

談到拍攝甘苦談，明邑鴻指出，因首次拍攝此類型影片，拍攝海上攻堅時，因許多工作人員不諳水性，還特別吃了許多暈船藥因應，幸好最後一切順利。

擔任男主角的張哲豪為編劇之一，也曾在海巡署服過1年義務役，他表示，當時曾遇過查緝隊查船勤務，自己也很嚮往，就將過往經驗談寫入劇本內，相信應該是很貼近現實情形。

張哲豪笑說，拍攝過程印象最深的是要穿潛水衣抓犯嫌，當時衣服很緊、頭套也拔不下來，還滿痛苦的。

臧芮軒也指出，海巡偵查員工作和自己的現實生活距離很遙遠，沒想到查緝毒品要耗費如此多資源，這次拍片也開了眼界。

海巡署說，「海岸騎士」預告片先前已在各社群媒體強力放送，並引起眾多迴響，由於海巡署執行毒品查緝多為海上查緝且較為隱蔽，透過影片可讓民眾了解平常不為人所知的一面，以及海巡署致力打擊毒品犯罪最真實的情形。

「海岸騎士」故事內容敘述男主角兩年前在追捕毒梟過程，失去心愛的女友，渾渾噩噩的他靠喝酒緩解憂愁，直到查緝隊新成員臧芮軒加入，隨後在偵查、攻堅行動時扮成特勤隊隊員潛入母船，最後順利逮捕毒梟，影片忠實呈現偵查員致力緝毒樣貌。