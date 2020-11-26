清潔劑被誤認毒品 調查局：泰方有告知檢測失誤

調查局日前協助泰國破獲毒品案，但部分化學品化驗後卻發現是清潔劑。調查局今天說，台泰緝毒情資交換管道順暢，合作密切，泰方已告知檢測失誤情事。

調查局13日召開記者會，宣布調查局、海關等單位與泰國警方聯手跨國追緝，先後在台灣、泰國共緝獲近12公噸的K他命毒品。

全案緣於，財政部關務署基隆關9月23日查驗自泰國以貨櫃進口的化學原料碳酸鈣16公噸，發現其中夾藏第三級毒品K他命共12包，毛重合計300公斤，市價約新台幣5億元。

案經基隆關移請調查局追查，由北部地區機動工作站、航業處基隆站共同偵辦，並與新北市政府警察局三重分局等單位組成聯合專案組，報請基隆地檢署指揮偵辦。

調查局表示，經連日進行證人訪查、資料清查及行動蒐證，逐步鎖定涉嫌對象，專案組9月下旬至10月間，連續發動數波大規模緝捕行動，先將負責安排毒品運輸及接貨的犯嫌逮捕到案，再循線緝獲毒品貨主，均已羈押禁見。

專案組再經過縝密解讀及過濾扣案事證，發現毒品包裝及起運源頭是位於泰國北柳府的某處倉庫，立即透過國際合作管道，將相關情資及倉庫地址提供給泰國皇家警察總署肅毒局。

泰國警方12日上午前往搜索，當場查獲每包25公斤裝、確認為K他命毒品共66包，總重量1650公斤；現場另有10公噸不明化學物，經抽驗也有K他命反應。

調查局13日召開記者會指出，此案先後在台灣、泰國境內查扣的第三級毒品K他命，總重量高達12公噸，在台灣及泰國均為緝毒史上的最高紀錄。

調查局今天表示，因提供具體情資給泰國緝毒機關，泰方才能在短時間內循線查獲大量不明化學物，調查局與泰國緝毒機關情資交換管道順暢，合作密切。

調查局指出，此案泰警於鑑識實驗室檢測後，發現查扣是化學品磷酸三鈉（Trisodium Phosphate）大多用途為清潔劑，泰方隨即召開記者會說明事情原委，並告知調查局有關檢測失誤情事。

毒品是萬國公罪，調查局透過駐泰法務祕書與泰國肅毒委員會（ONCB）及泰國皇家警察緝毒局（NSB）等緝毒機關長期合作密切，此件應屬個案，不致影響調查局與泰國緝毒機關長期合作關係。

調查局表示，未來調查局仍將持續深化與泰國緝毒機關交流合作，並交換毒品鑑判經驗，共同提升毒品查緝能量，以精進打擊跨境毒品犯罪效能。