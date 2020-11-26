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礁溪協天廟新、舊主委爆衝突 警方嚴厲執法籲雙方冷靜

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉協天廟主委選舉鬧出「雙胞」，昨天該廟香客大樓出現一群自稱「保全」男子，佔領整棟香客大樓，晚間則直接更換經理室門鎖，警方獲報後出動優勢警力蒐證，壓制雙方氣焰。今前主委吳朝煌指控帶頭男子為13屆新主委吳宏昱之子，但吳宏昱反駁，稱他兒子並不認識保全。警方表示，雙方所提告訴均依法受理偵辦。

主祀關聖帝君的協天廟，每年香油錢及香客大樓的收入約9千萬元，管理委員會主委4年改選一次，第12屆主委吳朝煌任職多年，有意將主委交由副主委吳宏昱，7月改選信徒代表後，吳朝煌也把新的代表名單送縣府備查在案。

但吳朝煌事後稱接獲民眾檢舉，指吳宏昱在信徒代表改選時，左右上了年紀的信徒進入圈票所投票，改選過程有嚴重瑕疪，後來又在10月間推選簡蒼明擔任主委，以致主委出現雙胞。

協天廟主委鬧出雙胞後，爆發多次衝突，昨天上午7時許、下午、晚間，香客大樓都有多名自稱保全的男子闖入，嚇壞在職員工，繼日前將香客大樓經理解職後，昨又有4名員工遭撤換職務，雙方人馬在香客大樓對峙多時，直到警方介入，才壓制雙方氣焰。

吳朝煌不滿員工受傷，今赴宜蘭地檢署提告傷害、毀損、侵占，他指出，吳宏昱在主委選舉時帶人進圈票所投票，全案還在訴訟中，吳宏昱沒有資格開除員工，聘雇人員聽命原主委合情合法，吳宏昱解雇函於法無據。

不過，在場的新任副主委李清港反擊，否認有拉扯椅子的行為，他還向吳朝煌喊話，選輸就應該認了，不要學川普輸了不認。

昨天進駐香客大樓保全，吳朝煌指控帶頭男子為吳宏昱之子，3、40名男子自稱是「保全」，聚集在香客大樓，造成不少人恐懼，其中一名女員工還被粗暴推下椅子，造成人員受傷。吳朝煌強調，提告是希望司法介入，由檢察官查明，讓協天廟能夠順利運作，保障員工安全。

吳宏昱受訪時反擊，稱他選舉過程合法，也經縣府報備在案，是合法的主委人選，本來就有人事異動權，前主委指控不是事實。至於兒子率保全到場部分，他兒子與在場眾人並不認識，昨天他兒子至香客大樓僅是拍照、存證，根本沒有帶頭。

今礁溪分局長廖韋勝，出面說明執法情況，他強調，協天廟糾紛警分局獲報後，就立即派出優勢警力到場，絕對沒有偏頗、不公行為，且昨天不明人士，都有查證身分，嚴禁黑道暴力介入，在場25名保全，偵查隊已經發送通知書，通知相關人員到案說明。

廖韋勝強調，本案件已進入司法程序，請雙方冷靜理性對話，勿有暴力行為，警方持續嚴正執法，若有聚眾滋事，絕不寬貸。

礁溪協天廟香客大樓昨天闖入一群自稱是保全的男子，警方出動優勢警力執法。記者張議晨／翻攝。
礁溪協天廟香客大樓昨天闖入一群自稱是保全的男子，警方出動優勢警力執法。記者張議晨／翻攝。
礁溪協天廟香客大樓昨天闖入一群自稱是保全的男子。記者張議晨／翻攝。
礁溪協天廟香客大樓昨天闖入一群自稱是保全的男子。記者張議晨／翻攝。
礁溪協天廟香客大樓昨天闖入一群自稱是保全的男子。記者張議晨／翻攝。
礁溪協天廟香客大樓昨天闖入一群自稱是保全的男子。記者張議晨／翻攝。
礁溪協天廟香客大樓昨天闖入一群自稱是保全的男子，警方出動優勢警力執法。記者張議晨／翻攝。
礁溪協天廟香客大樓昨天闖入一群自稱是保全的男子，警方出動優勢警力執法。記者張議晨／翻攝。
縣府寺廟登記證載明礁溪協天廟主委為新任的吳宏昱。圖／吳宏昱提供。
縣府寺廟登記證載明礁溪協天廟主委為新任的吳宏昱。圖／吳宏昱提供。
礁溪協天廟香客大樓昨天闖入一群自稱是保全的男子，順勢將門鎖全數換新。記者張議晨／翻攝。
礁溪協天廟香客大樓昨天闖入一群自稱是保全的男子，順勢將門鎖全數換新。記者張議晨／翻攝。

保全 司法

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