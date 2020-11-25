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指時力黨工販毒 中天電視、林郁方等人全判賠10萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

時代力量林姓前黨工被桃園市議員王浩宇爆料持有毒品，事後被檢方不起訴，他認為前立委林郁方、台北市議員張斯綱、高雄市政府前新聞局長鄭照新、媒體人鄭師誠等人，上中天電視政論節目「大政治大爆卦」評論他持毒一事，侵害名譽權，提告民事訴訟求償，台北地方法院今判林郁方、張斯剛、鄭照新、鄭師誠應各賠償10萬元，另中天電視、主持人張以仁連帶賠償10萬元，可上訴。

中天電視政論節目「大政治大爆卦」2018年4月16日製播標題「時代集郵客！竟是蒐集“毒郵票”」的節目，邀請林郁方等人當來賓，而主持人張以仁在節目中稱「毒品是從他家裡面找出來的」、「從政治的黨工賣藥出來」等語。

另外，林郁方在節目說「這位持有大量毒品的黨工」、「你的黨工持有大量的毒品」、「林昶佐他們的黨工現在在搞販賣毒品」；鄭照新稱「不就是藥頭嗎」、「你這明顯就是賣，販毒的比吸毒的更可惡」；鄭師誠節目中說「表示你是拿來賣的」、「不是今年第一次」等語；張斯綱也說「黨工行為不檢」，指林姓助理透過網路向國外訂購100張毒郵票等。

林姓前黨工認為，林郁方等人的言論造成他名譽受損，遭受大眾誤解，每月損失3至4萬元薪水收入，影響他個人生涯規劃；他從事政治工作，性質特殊，相當重視個人聲譽，因為流言四起，他已經無法回政治圈、其他政黨工作，多年努力化為泡影，受有極大痛苦，因此提告求償。

法官認為，張以仁、林郁方、鄭照新、鄭師誠在節目上稱林是「藥頭」、「販賣毒品」，明顯與事實不符，已經超出偵查「持有毒品」的內容，確實侵害林的名譽權；另張斯綱僅閱覽各大新聞媒體、王浩宇臉書就發表言論，且言論已經超出媒體報導內容，也提不出合理查證的證據，也確實侵害林的名譽權，應負損害賠償責任，另張以仁身為中天電視製播節目的主持人，中天電視也應負連帶賠償責任。

判決指出，中天電視身為國內知名媒體，林郁方等人也是知名媒體人、民意代表，卻未盡合理查證義務，發表與事實不符的言論，因此判林郁方等4人應各賠償林10萬元，張以仁、中天電視應連帶賠償10萬元。

張斯綱。圖／翻攝自張斯綱臉書
張斯綱。圖／翻攝自張斯綱臉書
林郁方。圖／聯合報系資料照片
林郁方。圖／聯合報系資料照片

林郁方 黨工 毒品

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