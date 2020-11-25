獨／桶屍案一死者比對出爐！不排除重回現場模擬

台中市男子徐德益涉嫌桶屍案今有最新進展，據透露，被裝桶埋屍在苗栗銅鑼山區的死者，已經用指紋比對出身分，就是在2019年6月間被通報失蹤的南投縣黃姓男子，而在豐原區三豐路發現的女性桶屍，則因女子的遺體已因事隔三年，腐爛不堪，甚至露出白骨，檢體遭到微生物破壞，法醫研究所正加速鑑驗，最快本周就有結果。

據透露，全案在前天經刑事局中打一隊向外界說明案情後，檢警馬不停蹄，除了加緊比對兩名死者的身分外，專案人員也接受檢察官廖梅君的指揮，陸續借訊徐德益的涉案人，針對案發經過、行凶過程、犯案時間、涉案人數、參與情節、使用的凶器等，逐一比對涉案人的供詞，以查明真相，且檢警也不排除重回現場模擬，以釐清案情。

據查，全案因是社會矚目案件，各家媒體時刻緊盯，但相關的偵辦程序也需完備，辦案人員可能會在案情鞏固後，帶涉案人重回現場模擬，不過如何躲開媒體目光，完成相關偵辦程序，也是考驗。

據指出，被埋屍在苗栗銅鑼山區的遺體遭破壞的狀況較輕微，且死者的指紋仍在，警方已透過指紋比對，確認死者就在在去年6月被通報失蹤、1965年出生的黃姓男子，不過另名被裝桶、藏在台中豐原三豐路工廠的女性死者，則因屍體死亡的時間較久，遭外物破壞的狀況嚴重，法醫研究所進行DNA比對較花時間，因檢體已在23日送法醫研究所化驗，預計結果最快本周會出爐。

刑事局一隊偵辦台中市男子徐德益（34歲）殺人棄屍案，查出徐在2017年間，為私吞土地交易贓款300多萬，誣賴集團內一名共犯的未成年蔡姓女友是「內賊」，將蔡女凌虐致死，並裝桶放在台中豐原父母老家，徐在2018年間涉土地詐欺案，徐疑因此案與黃姓男子起衝突，去年間將黃約出殺害後，裝桶棄屍在苗栗銅鑼山區，台中地檢署在20日聲押徐等涉案6人獲准。