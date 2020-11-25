快訊

桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

假新聞關三天？社維法管謠言，維護秩序或寒蟬效應？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／桶屍案一死者比對出爐！不排除重回現場模擬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市男子徐德益涉嫌桶屍案今有最新進展，據透露，被裝桶埋屍在苗栗銅鑼山區的死者，已經用指紋比對出身分，就是在2019年6月間被通報失蹤的南投縣黃姓男子，而在豐原區三豐路發現的女性桶屍，則因女子的遺體已因事隔三年，腐爛不堪，甚至露出白骨，檢體遭到微生物破壞，法醫研究所正加速鑑驗，最快本周就有結果。

據透露，全案在前天經刑事局中打一隊向外界說明案情後，檢警馬不停蹄，除了加緊比對兩名死者的身分外，專案人員也接受檢察官廖梅君的指揮，陸續借訊徐德益的涉案人，針對案發經過、行凶過程、犯案時間、涉案人數、參與情節、使用的凶器等，逐一比對涉案人的供詞，以查明真相，且檢警也不排除重回現場模擬，以釐清案情。

據查，全案因是社會矚目案件，各家媒體時刻緊盯，但相關的偵辦程序也需完備，辦案人員可能會在案情鞏固後，帶涉案人重回現場模擬，不過如何躲開媒體目光，完成相關偵辦程序，也是考驗。

據指出，被埋屍在苗栗銅鑼山區的遺體遭破壞的狀況較輕微，且死者的指紋仍在，警方已透過指紋比對，確認死者就在在去年6月被通報失蹤、1965年出生的黃姓男子，不過另名被裝桶、藏在台中豐原三豐路工廠的女性死者，則因屍體死亡的時間較久，遭外物破壞的狀況嚴重，法醫研究所進行DNA比對較花時間，因檢體已在23日送法醫研究所化驗，預計結果最快本周會出爐。

刑事局一隊偵辦台中市男子徐德益（34歲）殺人棄屍案，查出徐在2017年間，為私吞土地交易贓款300多萬，誣賴集團內一名共犯的未成年蔡姓女友是「內賊」，將蔡女凌虐致死，並裝桶放在台中豐原父母老家，徐在2018年間涉土地詐欺案，徐疑因此案與黃姓男子起衝突，去年間將黃約出殺害後，裝桶棄屍在苗栗銅鑼山區，台中地檢署在20日聲押徐等涉案6人獲准。

台中市男子徐德益涉嫌殺人裝桶藏屍，其中一桶埋在苗栗銅鑼山區，桶內被發現的男性死者，已透過指紋比對，確認是去年6月失蹤的黃姓男子。記者陳宏睿／翻攝
台中市男子徐德益涉嫌殺人裝桶藏屍，其中一桶埋在苗栗銅鑼山區，桶內被發現的男性死者，已透過指紋比對，確認是去年6月失蹤的黃姓男子。記者陳宏睿／翻攝
台中市男子徐德益涉嫌殺人裝桶藏屍，其中一桶埋在苗栗銅鑼山區。記者陳宏睿／翻攝
台中市男子徐德益涉嫌殺人裝桶藏屍，其中一桶埋在苗栗銅鑼山區。記者陳宏睿／翻攝
台中市男子徐德益涉嫌殺人裝桶藏屍，其中一桶藏在豐原區三豐路的老家工廠。記者陳宏睿／翻攝
台中市男子徐德益涉嫌殺人裝桶藏屍，其中一桶藏在豐原區三豐路的老家工廠。記者陳宏睿／翻攝

棄屍 失蹤 台中市 殺人

延伸閱讀

苗栗𪹚龍結合藝術元素 限量版悠遊卡供收藏

快速協尋心智障礙者指紋捺印建檔 苗栗完成逾400人

捷運橘線支線納入豐原 盧秀燕：路線先定才有未來

南投人口流失比苗栗快 縣議員指原因是工業區少很多

相關新聞

獨／調查局幹部扯「向中共投降」 聚餐10多人被約談

立委趙天麟接獲檢舉指調查局南部機動工作站內部聚餐，某名調查官閒聊詢問「要是中共哪天真的打過來怎麼辦？」在場1名幹部回「那...

獨／桶屍案一死者比對出爐！不排除重回現場模擬

台中市男子徐德益涉嫌桶屍案今有最新進展，據透露，被裝桶埋屍在苗栗銅鑼山區的死者，已經用指紋比對出身分，就是在2019年6...

陽明山重大車禍 淡水角頭帶黑衣人嗆傷者：黑白兩道都熟

陽明山仰德大道2017年間，一輛混凝土泵浦車在下坡路段衝撞釀4死8傷，士林地院今天續開庭，被告信詠工程行負責人陳美蘭當庭...

影／恆春2原民青年暗夜獵殺水牛 衝撞警車逃逸還是被逮

屏東縣恆春警分局昨天深夜11時許接獲110報案，有民眾稱在恆春鎮風沙路附近聽到槍聲，警方啟動快打部隊前往處置，發現開槍的...

立委收賄案 經部官員：知道參加公聽是被「嚴刑拷打」

台北地方法院審理立委集體收賄案，今開庭立委陳超明、國會辦公室主任梁文一、太流公司前董座、白手套郭克銘出庭，上午傳喚經濟部...

變質的線上立破 基層警：嘉獎成另一種績效壓力

新北一名女毒蟲身藏疑似毒品摻食器，驗尿也有毒品反應，但因為是員警為了「線上立破」嘉獎違法在先，獲新北地院判無罪。對此，法...

因康友案遭搜索？ 吳怡玎：可能家人曾有持股被偵辦

國民黨立委吳怡玎上午自爆住家遭搜索，吳受訪表示，檢察官是以違反證券交易法搜索，她覺得可能是康友的事情，現在檢警也是擴大調...

獨／教室露鳥疑有掌鏡人？ 代課師先撇清後又扛責不單純

台中市西屯區某國小的王姓代課教師，涉嫌在2年前在任職國小教室內，拍攝裸露下體照片，裸照在網路散布遭民眾檢舉給台中市議員後...

長官要績效！ 基層警硬辦毒品案 法院判無罪

簡姓女子因持有海洛因摻食器被逮，經驗尿有毒品反應遭送辦起訴，但新北地院發現員警當初是懷疑她酒駕才進行攔檢，不是為了查毒品...

酒醉陌生婦人欲與1歲男童玩遭拒 竟想當街抱童走

新北市鶯歌34歲廖姓女子昨日上午在中山路上看見遭69歲阿嬤蔡姓女子及34歲母親黃姓女子帶著的1歲男童相當可愛，想上前與小...

前立委吳光訓涉嫌炒作康友股價 檢調搜索約談吳及子女

曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元，下落不明遭通緝。檢調懷疑，「豐銀吳」前立委吳光訓涉於2018年間以...

仿散彈槍有殺傷力？ 台南生存玩家喊冤未改造判無罪

台南市蘇姓生存遊戲玩家去年2、5月間在住處上網連結露天拍賣網站，兩度向新北市某軍品社購入香港進口的2把仿散彈槍，經台中市...

熱門新聞

單親媽下藥勒斃6歲、8歲兒女 法院依殺人罪判處死刑

桃園客運中壢客運擦撞 網友歪樓：桃園中壢世紀大對決

丁小芹今發監請假被駁卻未報到 新北檢將拘提通緝

鼎瑩創投涉吸金 被害人驚見張懸父前海基會副董事長焦仁和

「海豚灣戀人」童星殺人改判17年 死者母：法官還公道

獨／台中代課師教室拍下體 一張照片露關鍵查出是何校

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。