陽明山重大車禍 淡水角頭帶黑衣人嗆傷者：黑白兩道都熟

陽明山仰德大道2017年間，一輛混凝土泵浦車在下坡路段衝撞釀4死8傷，士林地院今天續開庭，被告信詠工程行負責人陳美蘭當庭遭傷者家屬指控，身為淡水角頭的胞弟陳文忠，帶著黑衣人到醫院嗆聲「黑白兩道關係好」犯後態度極為惡劣，至今調解破局未獲賠償。

陳姓傷者因車禍雙腳開放性骨折，至今傷勢仍影響生活，家屬今天至法院旁聽，透過告訴代理人當庭表示，陳美蘭在案發後3天曾送水果禮盒和慰問金到醫院，但沒有收下，後來隔一段時間無獲得聯繫，直到傷者自行打電話給陳美蘭表達談和解意願。

家屬陳述，自稱陳美蘭胞弟的男子，也就是淡水角頭綽號「死囡仔忠」陳文忠，在車禍後2個月內，帶著2名黑衣人小弟至醫院，態度不佳的嗆聲「和黑白兩道的人關係好」，不接受開出的賠償金，大不了就放任公司倒閉，傷者家中有土地財產可養活自己。

家屬稱，當時傷者擔心黑衣人可能找上家屬，害怕家人安危，心理承受莫大壓力，後續談賠償醫療費用也再度破局，陳美蘭犯後態度不佳，至今未賠償。

陳美蘭的辯護人稱，陳的胞弟因刑案已死亡，沒有證據證明家屬所述，否認真實，與車禍案件傷者的民事訴訟正進行中。

據悉，車禍發生在2017年7月19日，而陳美蘭胞弟陳文忠，2018年2月23日遭吳姓槍手當街槍殺死亡，士林地檢署偵辦認為，疑似是陳文忠想要爭取新得淡水區的土方工程，侵害北海會利益，才遭人槍傷，而涉案槍手吳俊廷目前逃亡通緝中，北海會6名黑道成員則獲不起訴處分。

本案死者翁竟期母親沈滿女士，次次到庭旁聽，兒子乖乖停等紅燈，一條命就這樣結束，還說沒責任，痛批「信詠是蓄意殺人」法官、檢察官是最後一道防線，盼本案能彰顯公義，給社會一個公道。

今天沈滿因身體不適未到庭，但已向法院聲請「訴訟參與」希望在審判期間能對證明力表示意見。吿訴代理人也稱，二名被告均沒有賠償，希望能繼續調解，目前僅獲陳支付的奠儀費10萬元，200萬元則是強制險。