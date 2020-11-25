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影／恆春2原民青年暗夜獵殺水牛 衝撞警車逃逸還是被逮
屏東縣恆春警分局昨天深夜11時許接獲110報案，有民眾稱在恆春鎮風沙路附近聽到槍聲，警方啟動快打部隊前往處置，發現開槍的2名嫌犯已駕小貨車逃逸，立即通報展開攔截圍捕，2人為逃避圍捕一度衝撞攔截點的警車，案發1小時後在滿州鄉九鵬地區被攔下，車上有遭槍殺的水牛1頭，並起獲自製獵槍2支。
警方調查，住屏東縣獅子鄉的洪姓（20歲）和鄭姓男子（27歲），昨天深夜開小貨車、帶著2支自製獵槍到恆春鎮風沙路，選定1隻放牧的小水牛連開5槍，見水牛倒地死亡後一起抬上貨車；當地民眾聽到槍聲出門察看，2人倉惶將獵槍棄置現場駕車加速逃逸。
恆春警分局接獲報案，隨即通報在相關路口設攔撿點，因懷疑2人身上有槍，員警全都荷槍實彈高度戒備；2名嫌犯逃逸過程中一度衝撞警方攔截點，造成1輛警車左後車門凹損，幸未有員警受傷，警方最後在200縣道的滿州鄉九鵬地區攔下小貨車。
2人供稱，自製獵槍2支是向親友借來，利用暗夜射殺水牛再載回，部分自己食用、部分想轉賣；警方訊後將2人依竊盜、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務罪嫌移送屏東地檢署偵辦；獵得的水牛通知飼主領回，價值約萬餘元
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