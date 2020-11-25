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變質的線上立破 基層警：嘉獎成另一種績效壓力

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名女毒蟲身藏疑似毒品摻食器，驗尿也有毒品反應，但因為是員警為了「線上立破」嘉獎違法在先，獲新北地院判無罪。對此，法官在判決書特別提到，過份強調「線上立破」制度，恐已不當造成基層員警壓力，進而損害人民基本權利，問題值得深思。

法官指出，像這樣違法搜索、採尿的情形，本件絕對不是個案，過去已經有許多檢察官以不起訴處分結案或是法院判決無罪的案例。過分強調或追求「線上立破」的績效制度，恐怕已經不當造成基層警員的壓力，使得警員們必須鋌而走險地挖掘犯罪，進而可能對人民基本權利產生一定程度的干擾、危害，應該是個值得深思的問題。

其實，不只法官對「線上立破」提出質疑，部分基層員警也很反彈，直指制度已經變質，喪失原本的美意。

基層員警指出，「線上立破」是為了鼓勵員警積極巡邏臨檢，查察周遭不法的人事物，每當查獲刑案，除了刑案本身的嘉獎之外，會額外再記嘉獎一支。大家原本覺得有額外的獎勵不錯，可是近幾年「線上立破」常被拿來比較。

也有基層反映，「線上立破」美其名是獎勵，但每隔一段時間，各分局「線上立破」的件數就會在警察局開會時被比較。然而，有比較就會有高低，分數較低的分局長就會被點名，被質疑員警有沒有認真巡邏，結果分局長不想被罵就要求所長，所長不想被罵就要求員警，最後壓力還是在基層身上，辛苦的還是基層。

員警認為，「線上立破」應該只是單純的獎勵辦法，而非長官們績效競賽的數字。如果硬逼基層交成果，走偏門、鑽漏洞和造假的情況自然層出不窮，過去已有不少案例。此外，若是員警為了績效窮追不捨，犯嫌在街頭飛車追逐，此時發生意外，員警受傷或波及無辜百姓，更是得不償失。

警方線上巡邏若查獲不法情事，依「線上立破」規定可多記一支嘉獎，該制度原本是獎勵基層，但因為高層要求，反變成績效壓力（示意圖與事件無關）。記者陳俊智／攝影
警方線上巡邏若查獲不法情事，依「線上立破」規定可多記一支嘉獎，該制度原本是獎勵基層，但因為高層要求，反變成績效壓力（示意圖與事件無關）。記者陳俊智／攝影

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