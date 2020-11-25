長官要績效！ 基層警硬辦毒品案 法院判無罪

簡姓女子因持有海洛因摻食器被逮，經驗尿有毒品反應遭送辦起訴，但新北地院發現員警當初是懷疑她酒駕才進行攔檢，不是為了查毒品，而且員警是為了「線上立破」嘉獎違法搜索，認為這樣的證據不具效力，最後宣判無罪。

判決指出，簡女因為尿液驗出毒品反應，所以被指控施用一、二級毒品罪嫌，但她堅決否認，並指警方違法搜索、採尿，主張相關證據都沒有證據能力。

法院調查，簡女當初被員警攔查是因為被懷疑有酒駕情形，但員警查無酒駕情事後，經其他同事提醒簡女有毒品前科，才進一步詢問毒品的問題。法院認為，員警既然已經排除酒駕嫌疑，那麼查證身份後就應該讓她離去，但員警沒有，反而為了查她的前科資料，聽到她想要走仍不理不睬，行為明顯是不當留置。

此外，簡女雖然有將身上包包脫下來給員警，其中也確實找到一支疑似毒品摻食器的東西，可是整個過程是3名男警圍著她，不斷要求她配合「檢查」，其「同意搜索」是屈服於員警壓迫，並非真摯同意。

法院也發現，簡女被帶回派出所採尿後，有2名員警討論起採證是否合法、摻食器是否有問題，其中一人提到「管他是什麼，我就說是」，還說「我就說要尿尿，要線上就好，她有沒有驗出來誰知道」等語；後來，該名員警證稱「線上」就是指「線上立破」，會有比較多的嘉獎，也是長官重視的項目，每個月都會進行分局、派出所之間的評比。

法院認為，員警清楚知道必須取得簡女同意才能進行搜索採尿，也明白簡女不會輕易同意，卻在「線上立破」績效制度的驅使下，使用違法手段，這樣的行為主觀上已有一定程度惡性，全案扣除員警違法採證內容後，剩下的證據無法證明簡女犯罪，因此判決無罪。

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