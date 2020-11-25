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仿散彈槍有殺傷力？ 台南生存玩家喊冤未改造判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市蘇姓生存遊戲玩家去年2、5月間在住處上網連結露天拍賣網站，兩度向新北市某軍品社購入香港進口的2把仿散彈槍，經台中市警局少年隊搜索查扣，經送刑事局以檢視法、性能檢驗法鑑定，認均有殺傷力，遭檢方起訴，蘇喊冤合法購入，並未改造該槍枝，台南地院傳喚該軍品社負責人確認為合法進口，認蘇無罪，但沒收2把槍枝，可上訴。

檢警調查，蘇姓男子去年2、5月間，分別以9300元、8700元，透過拍賣網路，向該軍品社購入香港商APS廠製造CAM MK3兩把仿散彈槍。9月24日下午3時40分，經警方持搜索票前往其住處搜索，在2樓貯藏室內扣得兩槍，認蘇涉犯修正前槍砲彈藥刀械管制條例非法持有可發射子彈具殺傷力槍枝罪嫌起訴。

蘇表示，他向軍品社購買槍枝時，賣家說這是合法的，沒有殺傷力；他是生存遊戲的玩家，不會買有殺傷力的槍枝。

辯護人指出，槍枝是經我國海關合法進口，且有諸多防改造設計，並無殺傷力，刑事局僅以檢視法、性能檢驗法鑑定，未以「動能測試法」實際試射，遽認扣案槍枝有殺傷力，尚嫌速斷，且蘇僅為生存遊戲玩家，並未改造槍枝，也未曾以槍枝發射金屬子彈，主觀上認為該槍枝並無殺傷力。

合議庭傳喚軍品社葉姓負責人作證，他曾經在APS廠來台灣參加展覽時，跟李姓老闆當面對談，兩人有聊過這把槍是否能進口，李說這把槍因為有第1代的前車之鑑，所以已經照台灣這邊的法律去做一些更改，防止改造等的一些安全措施，重新進來台灣販售，李說這把槍是用瓦斯的，殺傷力在玩具槍規範內。

葉表示，除了跟廠商確認它是不是違法、有無殺傷力之外，他們是合法從海關進口，經過海關檢驗，也有打稅金，所以在整個過程中，認定它絕對是合法的玩具槍；有問題的槍他們是絕對不敢進口、絕對不敢碰。

至於葉因販賣、持有CAM MK3槍枝，涉犯非法販賣、持有可發射子彈具有殺傷力槍枝罪嫌，經新北地方檢察署偵查後不起訴處分。合議庭採信蘇不知槍枝具有殺傷力的說法，認他無罪，但沒收兩槍枝。

蘇姓生存遊戲玩家喊冤，合法購入仿散彈槍，並未改造，台南地院傳喚該軍品社負責人確認為合法進口，認蘇無罪，但沒收2把槍枝。圖／本報資料照
蘇姓生存遊戲玩家喊冤，合法購入仿散彈槍，並未改造，台南地院傳喚該軍品社負責人確認為合法進口，認蘇無罪，但沒收2把槍枝。圖／本報資料照

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