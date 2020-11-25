影／對岸騙台灣輕熟女投資期貨專案 22人上當被詐700萬
刑事局中打四隊與嘉義警方在今年6月間獲報，有詐欺集團假藉低價販售蘋果手機、投資香港金融期貨交易所的內線專案，向雲林、嘉義一帶的民眾詐騙，有六、七年級的兩名輕熟女，被騙金額超過300萬元，全案經連月蒐證後，帶回吳姓車手頭等涉案17人，初估不法集團至少詐騙700萬元，全案依詐欺、洗錢罪送辦，檢方聲押吳等3人獲准。
刑事局中打四隊調查，吳姓男子（39歲）是在雲林、嘉義地區的車手頭，帶領14名車手接受集團指揮，在台灣提領贓款，吳所屬的詐欺集團的機房設在對岸，並以低於市價的iPhone手機，每支為5000元、1萬、2萬元價格，在臉書兜售，以吸引想搶便宜的消費者。
歹徒為了取信消費者，還會傳送嘉義、雲林地區的手機門市的照片，但不會傳送該門市的電話，都會謊稱以通訊軟體聯絡即可，若消費者仔細查證，就會受騙上當，有20個年輕人因此受騙上當。
另外，吳所屬的詐欺集團，也會以有「內線專案」可投資香港期貨交易所，獲利豐厚，也吸引兩名30、40餘歲的輕熟女，捧著100萬、200萬現金投資，詐團為了拖延時間，向二人詐取更多金錢，還會不斷透過手機通訊軟體，張貼每日對帳單，等到歹徒確認二人已無力在投資後，就會相應不理，兩名輕熟女才知受騙上當。
刑事局中打四隊與嘉義縣刑大科偵隊共組專案小組，陸續在今年7月至11月17日為止，陸續在嘉義縣市、雲林縣、台南市等地，查獲吳等17人到案，其中吳是車手頭、2名水商及14名車手，全案移送嘉義地檢署後，檢方以涉案情節重大，依詐欺、洗錢防制法等罪，聲押吳等3人獲准，其餘涉案人諭知交保、請回。
刑事局中打呼籲，臉書購物方便，建議民眾網路購買手機時，能選擇保障消費者權益的購物平台，並且找「良好評價」或實體店面的商家 才較有保障；另社會大眾應謹慎投資，尤其是投資標的位於國外，查證真假因難，投資者應審慎考量，千萬不要貪圖利益而盲目投資。
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