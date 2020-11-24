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「秋鬥」當天民進黨部大樓遭開槍？警澄清：投石所致

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

秋鬥遊行前天登場，有破萬人到場響應，今有媒體報導指稱，集會群眾當天行經民進黨中央黨部時，有人朝黨部大樓開3槍，在大樓3樓玻璃上留下彈孔；轄區中正一分局晚間澄清，所謂「彈孔」是遊行群眾持大樓丟雞蛋、石塊造成，並非有人開槍導致。

媒體報導，位於台北市北平東路的華山大樓內，3樓補習班外牆玻璃在秋鬥遊行後，疑似因遭人連開3槍留下彈孔，而大樓高樓層就是民進黨中央黨部。

中正一分局警方清查過後，今晚嚴正澄清，警方當天因應集會遊行部署嚴密警力，尤其華山大樓門前，也部署相當數量警力，防止遊行群眾滋擾周邊民眾。

當天下午3時許，民眾在華山大樓3樓補習班內，朝集會群眾比出不雅手勢，造成現場氣氛緊張，有抗議群眾情緒激動，朝大樓丟雞蛋、石塊，經警方制止後才未釀人員受傷，但造成大樓玻璃窗上留有裂痕。

警方表示，針對大樓玻璃破裂痕跡，事後已請鑑識人員到場進行專業研判，確定並非槍擊所致；警方除了將持續調閱當天現場蒐證畫面，追查滋事分子外，也呼籲民眾勿以訛傳訛。

警方表示，抗議群眾情緒激動，朝大樓丟雞蛋、石塊，未釀人員受傷，但造成大樓玻璃窗破裂。記者李隆揆／翻攝
警方表示，抗議群眾情緒激動，朝大樓丟雞蛋、石塊，未釀人員受傷，但造成大樓玻璃窗破裂。記者李隆揆／翻攝
警方表示，抗議群眾情緒激動，朝大樓丟雞蛋、石塊，未釀人員受傷，但造成大樓玻璃窗破裂。記者李隆揆／翻攝
警方表示，抗議群眾情緒激動，朝大樓丟雞蛋、石塊，未釀人員受傷，但造成大樓玻璃窗破裂。記者李隆揆／翻攝

補習 民進黨 秋鬥

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