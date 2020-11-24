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影／竹聯捍衛隊新莊分會長被拘提 暴力討債把人打斷腿

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫捍衛隊新莊分會長鄭姓男子涉嫌暴力討債，將被害人打斷腿，有小弟欲脫離組織被恐嚇「斷手斷腳」，刑事局陸續拘提鄭等8人依組織犯罪防制條例等罪嫌移送，檢方聲押鄭等3人獲准，命其餘犯嫌交保或請回。

警方調查，鄭姓男子（40歲）在新北市新莊區以人頭成立環保公司，承包下水道清淤工程，平常是幫眾活動據點，吸收未成年中輟生，在新北新莊、中和區及台北市萬華區涉及多起暴力討債。

去年11月，鄭向一名經商男子索討數百萬元債務，指揮小弟赴該男中和住家堵人，在地下停車場持棍棒、狼牙棒圍毆，被害人被打到左腿骨折。

今年1月，一名小弟欲脫離組織，鄭將小弟押回公司，再帶往萬華某停車場威脅「斷手斷腳」，逼簽10萬元本票。

有被害人今年5月報案，刑事局偵二大隊第一隊蒐證，7月6日、9月26日及上月21日分三波行動，拘提鄭等8人。鄭否認暴力討債，對於小弟簽本票則稱有債務糾紛。

警方搜索公司、犯嫌住處，起出空氣槍、西瓜刀、棍棒、竹聯幫捍衛隊制服及本票、債務委託契約，詢後將8人依組織犯罪防制條例、重傷害、妨害自由、恐嚇罪嫌移送法辦。

竹聯幫捍衛隊新莊分會長鄭姓男子涉嫌暴力討債，將被害人打斷腿，刑事局拘提鄭等8人，搜出空氣槍、西瓜刀及棍棒。記者李奕昕／攝影
竹聯幫捍衛隊新莊分會長鄭姓男子涉嫌暴力討債，將被害人打斷腿，刑事局拘提鄭等8人，搜出空氣槍、西瓜刀及棍棒。記者李奕昕／攝影
竹聯幫捍衛隊新莊分會長鄭姓男子涉嫌暴力討債，將被害人打斷腿，刑事局拘提鄭等8人，搜出空氣槍、西瓜刀及棍棒。記者李奕昕／攝影
竹聯幫捍衛隊新莊分會長鄭姓男子涉嫌暴力討債，將被害人打斷腿，刑事局拘提鄭等8人，搜出空氣槍、西瓜刀及棍棒。記者李奕昕／攝影
竹聯幫捍衛隊新莊分會長鄭姓男子涉嫌暴力討債，將被害人打斷腿，刑事局拘提鄭等8人，搜出空氣槍、西瓜刀及棍棒。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫捍衛隊新莊分會長鄭姓男子涉嫌暴力討債，將被害人打斷腿，刑事局拘提鄭等8人，搜出空氣槍、西瓜刀及棍棒。記者李奕昕／翻攝

債務 恐嚇

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