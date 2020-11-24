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北市里長姪子喬300萬合約糾紛 竟遭對方拿彈簧刀捅屁股

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市松山區龍田里里辦公室發生喋血案，里長袁俊麒的陳姓姪子與董姓男子有300萬合約糾紛，陳在該里辦公室前遭董等7人徒手毆打，其中1人持彈簧刀刺傷陳的臀部，所幸陳送醫後無礙。警方循線逮捕7人，詢後將其依聚眾鬥毆、殺人未遂罪嫌送辦。

警方調查，陳男（40歲）與董男（40歲）有300萬合約糾紛，陳是松山區龍田里里長袁俊麒的姪子，陳本月2日下午4點，約董在龍田里里辦公室前談判，陳孤身一人前去，里長袁俊麒在辦公室內。

董則帶6名助手前往，豈料，雙方一碰面就突然開打，董帶的人馬張姓男子拿出彈簧刀刺傷陳的臀部，其他人用辣椒水控制陳的行動，里長袁俊麒見狀衝出，董等7人逃逸。

警消趕抵將陳送醫，陳有頭部撕裂傷、臀部穿刺傷、臉部化學性灼傷，無生命危險。警方著手偵辦，調閱監視器循線通知董等7人到案。

董說，當時的確太衝動，但陳不斷躲他，才想說「乾脆先打再說」，警方詢後將張依殺人未遂罪嫌送辦，其餘6人包括董在內依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

董帶6人前往談判，一見到陳就開打，董的人馬張姓男子則拿出彈簧刀，刺傷陳的屁股。記者蔡翼謙／翻攝
董帶6人前往談判，一見到陳就開打，董的人馬張姓男子則拿出彈簧刀，刺傷陳的屁股。記者蔡翼謙／翻攝

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