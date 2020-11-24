「大學生了沒」女星陳艾琳丈夫持有大麻菸 北檢複訊中

女星陳艾琳丈夫、台大高材生顏庭笙（Alex），今清晨間遭大安分局逮到涉嫌持有含有二級毒品大麻的電子菸。大安分局今上午依違反毒品危害防制條例將他移送台北地檢署複訊，目前庭訊中。記者賴佩璇／攝影。

女星陳艾琳丈夫、台大高材生顏庭笙（Alex），今清晨間遭大安分局逮到涉嫌持有含有二級毒品大麻的電子菸。據了解，顏庭笙坦承持有大麻菸。大安分局今上午依違反毒品危害防制條例，將他移送台北地檢署複訊，內勤檢察官目前庭訊中。

檢警調查，今天清晨，顏男開車行經國三甲線下北市辛亥路停等紅燈時，遭到轄區大安分局警網進行攔檢。警方從他隨身攜帶的電子菸和菸油驗出「大麻酚」成分、毒品檢驗試劑呈現二級反應，警方立即將他逮捕帶回。

據了解，警方在顏男身上查獲大麻菸油，他也坦承物品是自己的，但否認知道其中含有大麻成分。警方今上午依違反毒品危害防制條例持有二級毒品移送複訊，北檢由內勤檢察官開庭中，訊後不排除命交保候傳。

女星陳艾琳出身電視節目「大學生了沒」，綽號「琳琳腿、琳琳」她於2008年出道，畢業於台北市立教育大學（今台北市立大學）教育系；前夫為MP魔幻力量的前鼓手黃柏翔。近年自創品牌「浪花花藝」當老闆。