北市兩起黑幫砍人案 警：積極偵辦及強勢執法

媒體報導，北市黑幫當眾殺人，警方破案卻低調未發布新聞，議員質疑是否為美化治安數據。台北市警方今天表示，案發後就報請檢察官指揮偵辦，並積極偵辦刑案和強勢執法。

鏡週刊今天報導，松山區龍田里辦公處2日下午爆發黑幫砍人的重大刑案，7嫌因債務糾紛竟當里長面將里民砍成重傷，警逮7嫌卻罕見未發布新聞；另，大同區20日凌晨3時也發生2男購物突遭有幫派背景的7煞攔路砍人，突顯北市治安亮紅燈。

報導指出，台北市議員李慶元質疑，警方選擇隱匿不報，可能是為美化治安數據、揣摩上意，也可能是柯市府高層下令封口。

台北市警察局松山分局今天舉行記者會說明，2日下午4時13分獲報，轄內龍田里里辦公室前有男子遭刺傷，隨即派員到場了解，發現傷者陳男因金錢糾紛與人相約在龍田里里辦公室協調，但他獨自到場時卻遭對方7人徒手毆打、噴灑辣椒水及持刀刺傷臀部，犯嫌隨即逃逸。

陳男隨後由救護人員協助送三軍總醫院治療，警方也立即啟動專案小組積極調閱監視器影像偵辦，並於2、3日將涉案張嫌等7人查緝到案，並依殺人未遂及聚眾鬥毆等罪將7嫌移送台北地檢署偵辦。

松山分局說，本案案發時就將傷者即刻送醫救治，因他昏迷而未能在第一時間內製作被害人筆錄，且犯嫌人數眾多，為釐清犯案動機、追查是否涉他案或其他不法情事，立即報請北檢檢察官指揮擴大偵辦，所以未即時發布新聞。

松山分局強調，轄區民眾發生任何刑案，警方都相當重視，會立即積極展開偵辦並強勢執法，保障民眾生命、財產安全，維護社會秩序。

另，市警局大同分局也發布新聞稿說明，20日凌晨3時10分獲報，指轄內寧夏路11號前有民眾遭毆打砍傷，經派員到場瞭解，發現被害人王男和黃姓女友購物後要步出店家時，突遭埋伏7嫌持棍棒及瑞士刀攻擊、砍傷，經送馬偕醫院救治後無生命危險。

大同分局經查本案犯嫌在11月間另涉一起毀損及聚眾鬥毆案，經市警局刑事警察大隊大隊長裁示後，由市刑大偵2隊整合主導兩案偵辦，並於昨天報請士林地檢署主任檢察官陳彥章指揮偵辦中。