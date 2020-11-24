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指蔡英文認台灣有疏失 馬國女大生家屬要求國賠、兇嫌判死

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引蔡英文認有疏失…馬國女大生家屬要台國賠 不判死將爭取引渡

聯合新聞網 / 綜合報導

台南長榮大學馬來西亞籍女大生來台念書卻慘遭梁育誌殺害棄屍，引發我與馬國高度關注。圖／聯合報系資料照
台南長榮大學馬來西亞籍女大生來台念書卻慘遭梁育誌殺害棄屍，引發我與馬國高度關注。圖／聯合報系資料照

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生遭梁育誌性侵殺害，鍾家代表律師葉海量表示，鍾家已委請中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成律師，提出3項訴訟及國賠，要求對梁嫌處以極刑，以符合全馬國人民的期待，否則將透過馬來西亞法律程序引渡。

根據馬來西亞《聯合日報》報導，鍾姓女大學生父親鍾偉國在鍾女的母校「衛理畢理學院」，與律師葉海量一起召開記者會，表示已委請中華民國律師林瑞成於11月12日提出3項訴訟，即死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。

律師葉海量引用總統蔡英文致予家屬的信中，曾用「因為我們的疏忽，讓您們失去愛女」用詞，證明鍾女遇害是台灣當局疏忽所致，要求台灣當局檢調單位，須以蔡總統的說法為最高指標，做為查案、審判標準，並強調台灣檢調單位，至今尚未聯繫鍾女家屬及律師，以國賠法第15條進行商討。

葉海量並表示，在量刑方面，既然蔡總統已承認是台灣的疏忽導致鍾女遇害，因此要求必須以極刑為標準，判處沒有人性的死刑應是唯一的判決，「償命是最好的交代」。若台灣當局不能滿足要求，家屬必不惜一切代價，通過馬來西亞法律程序作出引渡罪犯的動作。

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