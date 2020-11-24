台中桶屍案主嫌 獄中讀空大第一名獲假釋

中央社 / 台中23日電

台中檢警破獲2具桶屍，8名嫌犯落網。徐姓主嫌10多年前組強盜集團判刑入獄，在獄中參加空中大學課程得第一名獲假釋，假釋期間考取房仲證照，更接掌家中工廠，未料卻犯下凶案。

台中地檢署日前指揮刑事局中部打擊犯罪中心等單位，偵破雙桶屍案。警方接獲情資，在台中豐原民宅、苗栗銅鑼山區，分別挖出裝有16歲少女、54歲黃姓男子屍體的桶子，2人被分裝到塑膠桶，因灌入鹽酸、水泥，屍體面目全非。檢警採集檢體釐清身分。

經查，徐嫌10多年前組織強盜集團，民國97年間，吸收青少年加入，該集團紀律嚴謹，組織分明有行動組、監視組、支援組，設有內外圍警戒。徐嫌更要求新加入成員用飛車搶案方式練膽量。警方破獲後，徐嫌遭判刑10年6個月。

徐嫌在獄中參加國立空中大學課程獲得第一名，因此被裁定假釋。出獄後他曾因酒駕遭逮，但法院審酌他犯後態度良好，曾在服刑期間參加空大課程、認真向學等理由，給予免刑。

徐嫌在假釋期間，還考取不動產經紀營業員證照，從事房仲，又因雙親年邁而接掌家中工廠，承擔家中經濟。未料，卻又在106年殺害16歲少女，108年殺害黃男後，將2人運到太平區一處狗場裝桶，再分別到豐原老家、苗栗山區藏屍，手段凶狠。

徐嫌將裝有少女屍體的桶子藏在家中角落，家人渾然不覺，直到檢警上門翻出桶子，才驚覺和桶屍同住屋簷下近3年。

檢警上週在花蓮，將徐姓主嫌、陳姓妻子逮捕歸案，其他共犯也陸續帶回，共8人涉案，目前6人收押，1人收容，1人因他案入監服刑中。

假釋 屍體 強盜

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