台中雙桶屍案少女慘死 男友目睹遭殺害過程

16歲蔡姓少女3年前遭犯罪集團徐姓首腦誣陷偷錢，被徐等人殺害封入桶內，藏放在徐嫌台中豐原老家，而集團成員之一的少女王姓男友更全程目睹少女遭殺害過程。

刑事局中部打擊犯罪中心日前偵破2具桶屍案，經查，2桶屍死者身分為16歲蔡姓少女、54歲黃姓男子，2人先後在106年、108年間遭徐姓主嫌等人殺害並封入塑膠桶中，灌入鹽酸、水泥等，少女後被藏放在徐嫌豐原老家，黃男被埋在苗栗銅鑼山區。

根據調查，少女為犯罪集團王姓成員的女友，她疑遭到徐姓主嫌誣陷盜取集團新台幣300萬，在新竹一處租屋處遭殺害後，屍體被裝入塑膠桶內密封，載往彰化大村一處農田存放。

1年後桶子散發惡臭味，引來鄰居抗議，徐嫌遂將桶子移往豐原老家藏放在角落。而少女遭殺害埋屍的過程，男友全程目睹，而且男友也是另名黃男桶屍命案的共犯之一。

警方連日調查，陸續逮捕犯罪集團涉案8名成員，34歲徐姓主嫌及陳姓妻子上週在花蓮落網。因陳女也是共犯之一，且陳女在犯案時未成年，到案移送少年法庭收容，另1人因他案服監中。8人均涉及殺害、埋桶、藏屍等過程，依照殺人罪嫌送辦。

檢警調查，徐嫌曾是搶劫集團的主嫌，2008年組成強盜集團，吸收台中地區的青少年加入，組織分層詳細有行動組、監視組、支援組等，而徐會讓新加入的成員們用飛車搶案的方式訓練膽量。

刑事局副局長鄧學鑫表示，連日來發生多起暴力事件，擔心外界將此與治安聯想，但該案件純粹是個人財務問題，屬於個案並非利益、黑道間爭端。

他指出，近年來暴力案件大幅下降，占各個刑案比例僅千分之2.6，類似暴力事件，較多為殺人案件，經分析幾乎跟感情、財務有關，犯罪案件因彼此都認識，與治安並沒有關係。