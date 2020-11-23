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台中2桶屍案手段凶殘 6嫌羈押1收容1因他案服刑

中央社 / 台中23日電

54歲黃姓男子因債務糾紛，另名16歲少女則因遭污衊偷錢，2人均被殺害，遭封入桶內丟棄台中民宅、苗栗山區，涉案8人中，6人聲押獲准、1人收容、1人因他案在獄中服刑。

台中市發生2桶屍命案，警方日前接獲情資，循線調查，從兩個失蹤人口線索追查，先後在苗栗銅鑼山區、台中豐原民宅內發現2具桶屍，初步調查，死者身分為54歲黃姓男子以及16歲少女。少女家人是在106年6月報失蹤協尋，黃男家人則在108年6月報失蹤協尋。

刑事局中部打擊犯罪中心今天下午召開破案記者會，副局長鄧學鑫表示，以徐嫌為首的詐騙集團從事土地詐騙，少女為犯罪集團一名成員的女友，106年5月徐姓主嫌夫妻汙衊她偷取集團300萬元錢財，在新竹租屋處將她殺害，隨後裝入塑膠桶密封，運往台中豐原民宅藏放。

警方指出，黃男為土地掮客，108年時，他和徐嫌因買賣土地糾紛涉嫌詐貸千萬元，黃男出庭作證，證詞對徐嫌不利，徐嫌夥同集團成員將黃男押往台中太平山區殺害，將屍體裝入桶中，連夜將塑膠桶載往苗栗山區掩埋。

據了解，死亡的少女被裝入塑膠桶中後，放在彰化大村一處農田中，1年後發出異味引來鄰居抗議，徐嫌遂在桶內灌入鹽酸、水泥、漂白水、土等物，運回豐原老家，為避免臭味飄出，在桶蓋上纏繞多層膠帶，外面又覆蓋大垃圾袋，藏放在屋內角落。

桶子開封後，桶內屍體早已面目全非，僅存一些皮膚、骨頭，難以辨認身分，將由法醫研究所採取骨髓檢驗DNA比對，確認死者身分。

經查，徐姓主嫌10年前曾在台中市豐原區吸收未成年組成強盜集團，犯下多起飛車搶奪及民宅強盜案，他們頭戴飛虎隊頭套，分成行動、監控、救援、巡邏，行動前後以簡訊暗語溝通。

警方表示，徐嫌曾因強盜案件入獄，後來獲得假釋，因詐騙案遭撤銷假釋，目前為台中地檢署發布的強盜、詐欺通緝犯。

台中地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心、台中市、桃園市、新竹市、苗栗縣等刑事大隊、警分局等共同偵辦。先後逮捕5名共犯聲押獲准，上週在花蓮逮捕徐姓主嫌及他的陳姓妻子，徐嫌聲押獲准，陳姓妻子則因案發時還未成年，到案時未滿20歲，依規定視為少年犯，到案後收容；另一名共犯因他案在獄中服監，目前共計8人落網，警方擴大偵辦中。

強盜 詐騙集團 失蹤

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