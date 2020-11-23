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藏屍地畫面曝光！少女被殺裝桶3年 附近赫見多個塑膠桶

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影／少女屍體被裝桶 警方從豐原平房移出遺體畫面曝光

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名16歲少女3年前被殺害後裝桶，棄屍在台中市豐原區主嫌徐男老家，警方到主嫌老家找到桶屍，仔細採證再運出遺體，全程畫面曝光，警方鑑識人員也謹慎拍照採證。

刑事局今天破獲殺人裝桶棄屍案，一男一女死者，其中16歲少女是犯罪集團一名成員的女友，3年前被主嫌徐男等人在新竹殺害後，屍體裝入塑膠桶內，運到主嫌位於豐原的老家藏放；大批員警本月18日到這處豐原平房屋內，找到裝屍塑膠桶，確認桶內有遺體，刑事局鑑識人員仔細採證後，連桶的遺體被運出。

這種藍色塑膠桶在主嫌老家附近有很多個，鄰居說，他們務農用到這種塑膠桶，裝水和肥料或發酵使用；鄰居說，徐家人早在5年多前搬離，老家賣出，附近在重劃新蓋房，這間藏屍平房已拆大半，將來可能也是要蓋新房子。

少女被殺害棄屍豐原區一間平房，警方專案小組上月曾到徐姓主嫌豐原這處老家查訪，發現他只有戶籍在此，早已逃離，沒住此處，警方11月18日到這處平房找到少女遺體，被裝在塑膠桶內，已藏屍3年多。

一名16歲少女被殺害裝桶，警方從主嫌豐原家的大門，移出桶裝遺體。記者游振昇／攝影
一名16歲少女被殺害裝桶，警方從主嫌豐原家的大門，移出桶裝遺體。記者游振昇／攝影
一名16歲少女被殺害裝桶，警方從主嫌豐原家的大門，移出桶裝遺體。記者游振昇／翻攝
一名16歲少女被殺害裝桶，警方從主嫌豐原家的大門，移出桶裝遺體。記者游振昇／翻攝

棄屍 新竹 殺人

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