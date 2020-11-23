桶屍埋苗栗山區 在地人：來者多為盜獵未聞命案

台中男女桶屍案，被害黃姓男子遭槍殺後水泥封屍棄置苗栗縣銅鑼鄉山區，疑似棄屍地點偏僻人煙罕至，在地人指出，以往外人進入多半為了盜獵野生動物，但並未聽聞發生命案。

台中檢警偵辦2死桶屍案，16歲失蹤少女和54歲黃姓男子遭同一犯罪集團殺害後裝桶以水泥封屍，分別運往台中、苗栗山區棄屍。

據了解，台中警方、刑事局中部打擊犯罪中心18日會同葬儀社人員前往苗栗縣銅鑼鄉興隆村山區埋屍處，挖出黃男桶屍帶回調查。

黃男遭埋屍山區相當偏僻隱密，自苗119線岔路轉進一處產業道路進入，周邊幾乎全是竹林，平日人煙罕至，產業道路盡頭有座早期砂石場業者設置的鐵門廢棄多時，鐵門旁一處被挖掘過的坑洞，一旁可見明顯焚燒灰燼，附近路邊有疑似葬儀社人員用剩下的冥紙、香、手套等物品，疑似就是桶屍埋藏地點。

當地民眾指出，產業道路進去幾乎是「無尾路」，非本地人會來到這裡動機肯定不單純。一名吳姓住戶表示，山區偏僻，偶有外地人進入，「多半是為了抓山羌、水鹿、獵捕穿山甲等野生動物」，他的鐵架、輪框等物品也曾遭竊，但對於傳出命案、遭埋棄屍未曾聽聞，也毫無所悉。