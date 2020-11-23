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嘉市騎士暗夜擦撞腳踏車倒地 遭後車輾過不治

中央社 / 嘉義市23日電

嘉義市葉姓男子21日凌晨騎機車行經北港路時，不慎擦撞前方腳踏車摔倒滑行，隨即遭後方汽車輾過，呈現OHCA狀態，立即送醫急救，但仍宣告不治。詳細肇事原因待調查釐清。

檢警今天表示，現年22歲葉姓男子在加油站上班，20日深夜下班騎機車準備回中庄里住家，21日凌晨零時許行經北港路時，不慎擦撞前方沒有裝設閃光設備的腳踏車，機車失控摔倒，葉男滑行至中間車道，隨即遭後方另一名葉姓男子所駕駛的汽車輾過。

救護車到場，發現騎士葉男無意識、頭部有撕裂傷、身體多處骨折及挫傷，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即進行心肺復甦術（CPR），並送醫急救，但仍宣告不治。騎乘腳踏車的黃姓男子僅身體擦傷，意識清楚，拒絕送醫。

檢警指出，汽車駕駛葉男酒測值為零，透過行車紀錄器畫面，現場路段燈光有點昏暗，駕駛疑似反應不及，輾過躺在道路中央的騎士。

警方提醒民眾，騎乘機車、駕駛車輛應遵守交通規則，夜晚騎乘腳踏車一定要裝設閃光設備示警，切莫因一時超速而造成自己或他人傷亡，反而得不償失。

腳踏車 北港 加油站

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