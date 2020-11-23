飛車團首腦涉殺人裝桶藏屍 共犯女友未成年全遭收押

刑事局中打一隊偵辦一起失蹤人口案，查出徐姓男子等8人涉嫌殺人棄屍，檢警日前偵辦他案時，一名涉案人不堪良心譴責，向檢警透露桶屍存放地點，檢警在19日分別在苗栗銅鑼、台中豐原兩地，查獲兩個藏屍的塑膠桶，初步清查，死者身分疑為蔡姓少女，及年約50餘歲的黃姓男子，台中地檢署已陸續將徐等8名涉案人帶回，其中一名涉案少女為徐的女友，專案小組調查，二人遭殺害原因不同，另外死者身分也還需DNA比對才能確定。

據查，刑事局中打一隊、台中市豐原警分局、第六警分局偵辦蔡姓少女、黃姓男子失蹤人口案，檢警日前偵辦另起案件時，查獲兩名嫌犯，其中一名嫌犯不堪良心譴責，向檢警透露藏屍地點。

全案在19日由專案小組前往苗栗銅鑼、台中豐原山區，挖出兩個塑膠桶，桶內分別有兩具屍體，一男、一女，疑為蔡姓少女及黃姓男子，全案已報請檢察官、法醫相驗，並報請法醫研究所比對DNA，比對結果預計一周內會出爐，目前尚無法確認兩死者是否是蔡姓少女及黃姓男子，但承辦人員相信「應八九不離十」。

據查，蔡姓少女戶籍地在宜蘭縣東山鄉、黃姓男子則是南投縣南投市人，兩人已分別被通報失聯三年多與一年多，檢警研判，兩人遭殺害的動機不同，徐等人殺害黃的原因疑為土地糾紛而起，少女遇害原因則需後續清查。

據查，全案有徐姓男子（39歲）等8人涉案，七男一女，其中一名為少女，為徐的女友，目前有徐等6人遭檢方聲押獲准，另有一名嫌犯涉他案，發監執行中，而涉案少女則被裁定收容。