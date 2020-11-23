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台中驚傳雙「桶屍」案 一中年男子、未成年女疑遭殺害棄山區
刑事局中打一隊偵辦偵辦一起多年前的失蹤人口案，有兩人被家屬通報失蹤，據查，近一、二個月間，有一男一女兩具屍體埋屍桶中棄山區，陸續起獲，刑事局中打、第六警分局、豐原警分局等單位成立專案小組追查，全案朝殺人棄屍方向偵辦。
據瞭解，殺人棄屍案疑涉金錢糾紛，連月間已陸續帶回涉案人到案，追查案情，目前全案正在等DNA鑑定報告，釐清死者身分。刑事局中打表示，全案由台中地檢署檢察官指揮，尚無具體案情對外說明。
【中央社／23日電】
台中警方日前接獲民眾報案，分別在台中及苗栗山區挖出兩具裝在桶子的遺體，死者為50多歲男子及1名106年通報失蹤未成年少女；警方初判疑財務糾紛，2人遭殺害後裝桶埋屍山區。
警方積極調查，調閱附近周邊監視器畫面，鎖定相關人車，持續偵辦。檢警表示，待案情有初步結果後將對外說明。
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