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質問為何闖紅燈遭刺傷 傷人男子落網說：不爽被攔3次

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區今晚發生行車糾紛持刀傷人案，警方在案發後約2小時逮捕涉案戴姓男子，據了解，戴坦承涉案，並表示原本不想理對方，沒想到對方竟騎機車攔他的機車3次，才持折疊刀涉嫌刺傷鄭男，因被害人尚在醫院救治中，警方將待鄭傷勢穩定再進一步比對釐清案情，全案依殺人未遂罪嫌偵辦中。

台南市北區和緯路四段和文賢二街口，下午5點30分發生一起疑似行車糾紛傷人案，33歲鄭姓男子在中華西路發現另一名男騎士闖紅燈，即一路尾隨將對方攔下質問為何闖紅燈，沒想到對方竟持刀刺殺他，所幸送醫後生命跡象穩定。

鄭男向警方自稱騎機車經過中華西路時，發現一男騎士闖紅燈，他尾隨至和緯路四段和文賢二街口將對方攔下，質問對方為何闖紅燈？該名男子反而持刀刺傷他。

台南市警五分局獲報後，根據鄭提供的機車車號鎖定涉案機車，循線於晚上7點25分在台南市安平區攔車查獲涉案的57歲戴姓男子。

戴姓男子涉嫌持刀傷人落網。圖／讀者提供
戴姓男子涉嫌持刀傷人落網。圖／讀者提供

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